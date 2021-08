Afganistan. Wiceszef MSZ: blisko 50 osób ewakuowanych do Uzbekistanu, są już bezpieczne

Do Kabulu poleciały polskie samoloty wojskowe, które pomagają w ewakuacji z przejętego przez talibów Afganistanu. Wiceszef MSZ Marcin Przydacz przekazał, że pierwsza z maszyn zabrała blisko 50 osób do Uzbekistanu. Przebywają obecnie pod opieką konsula. Czeka na nie teraz samolot cywilny, który ma je przetransportować do Polski. Wśród ewakuowanych jest obywatelka Polski.

Polska wysłała do Afganistanu trzy samoloty wojskowe, które służą do ewakuacji z Kabulu. Pierwszy z nich - wynika z informacji PAP - wylądował w przejętej przez talibów stolicy w środę rano. Jak przekazał szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, do ewakuacji zgłosiło się 250-260 osób. To głównie współpracownicy polskiej misji w Afganistanie, ale też kilkoro obywateli Polski.