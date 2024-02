59-letni turysta zmarł na pokładzie samolotu. Przesłuchano żonę

Do tragedii doszło w sobotę podczas lotu samolotu chilijskich linii LATAM z Falklandów do Chile. Podróżujący z żoną 59-latek zmarł przed lądowaniem na lotnisku Presidente Carlos Ibáñez del Campo w mieście Punta Arenas. Według doniesień medialnych mężczyzna i kobieta, którzy prawdopodobnie byli brytyjskimi turystami, z Punta Arenas mieli udać się do stolicy kraju, Santiago.