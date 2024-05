Ukraińskie Centrum Wojskowe informuje, że rosyjskie wojsko zaczęło budowę dwunastu hangarów w obwodzie wołgogradzkim, 300 kilometrów od granicy z Ukrainą. Hangary mają ochronić samoloty przed dronami i pociskami ATACMS. Do tej pory na terytorium Federacji Rosyjskiej instalowano schrony pokryte profilowanymi blachami, które nie zapewniały niezbędnej ochrony.

