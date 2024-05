"To jest podmiot, na którym szczególnie zależy ministrowi Ziobro, i ma on zwyciężyć"

Tomasz Mraz, były dyrektor Funduszu Sprawiedliwości, w środę 22 maja wystąpił na posiedzeniu parlamentarnego zespołu do spraw rozliczeń PiS, którego pracami kieruje poseł i adwokat Roman Giertych

Najwyższa dotacja w historii funduszu

Według Mraza Fundusz Sprawiedliwości obracający rocznie setkami milionów złotych stał się de facto skarbonką Suwerennej (wtedy Solidarnej) Polski, która wykorzystywała go do dotowania zaprzyjaźnionych lub związanych z członkami partii fundacji i stowarzyszeń. Drugi strumień pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości płynął do jednostek publicznych - ochotniczych straży pożarnych, szpitali i szkół. Czeki z dotacjami przywozili, zwłaszcza w czasie kampanii wyborczych, kandydaci partii ówczesnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Klucz tych dotacji nie był merytoryczny, ale polityczny.