"Wysiadł na chwilę ze swojego auta i po prostu odjechał"

Poszkodowana trafia do szpitala, gdzie przeszła badania. Kobieta bez poważniejszych obrażeń opuściła już placówkę. Funkcjonariusze ustalają okoliczności zdarzenia i dane kierowcy audi. - W tym przypadku mamy do czynienia z kolizją. 20-latka, na szczęście, nie odniosła obrażeń powyżej siedmiu dni, ale to nie zmienia faktu, że mężczyzna, który miał doprowadzić do kolizji zachował się niewłaściwie. Nie pomógł poszkodowanej, nie wezwał służb. Grozi za to mandat karny w wysokości 500 złotych, 6 punktów karnych oraz regres ubezpieczyciela - dodaje Rybczyńska.