Zgłosił kradzież odkurzacza, podejrzewał znajomych. Policja: "sprytna" zguba schowała się sama

Pośpiech i wzburzone emocje często bywają złym doradcą. Dlatego apelujemy o to, by każdy, zanim zdecyduje się powiadomić policjantów o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, upewnił się co do swoich przypuszczeń. Dzięki temu być może uda się uniknąć sytuacji, w których policjanci będą angażowani bez potrzeby do sprawy, którą można "rozwikłać" zaglądając pod łóżko.