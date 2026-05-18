Z Mediolanu do USA. Nowe informacje o wylocie Ziobry

Według Radia Zet były minister sprawiedliwości wyleciał z Mediolanu 9 maja. Boeing 777-222(ER) linii lotniczych United Airlines opuścił port lotniczy Mediolan-Malpensa z ponad dwugodzinnym opóźnieniem, o godzinie 11:56 - twierdzi portal, powołując się na źródła z włoskiego lotniska.

Po prawie ośmiu godzinach lotu samolot wylądował na lotnisku Newark-Liberty w USA. To tutaj Ziobrę widział użytkownik Kontaktu24. W niedzielę polityk potwierdził miejsce swojego pobytu w sprzyjającej PiS stacji. Poseł przekonuje też, że posługiwał się paszportem genewskim, przyznanym przez byłego premiera Węgier Viktora Orbana, który udzielił mu azylu politycznego. W grudniu ubiegłego roku poseł PiS stracił zarówno normalny, jak i dyplomatyczny paszport.

Jak o wylocie Ziobry dowiedziały się polskie służby?

Po ujawnieniu kierunku ucieczki Ziobry, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że zwróci się do Węgrów z pytaniem, na jakich zasadach Ziobro opuścił ich kraj oraz do Amerykanów, w jaki sposób polityk PiS wjechał do USA.

Według Radia Zet, gdy Żurek czekał na odpowiedź, polskie służby dopytywały inne europejskie kraje o ewentualny wylot Ziobry do USA. Wobec polityka sąd nie zdecydował jeszcze o Europejskim Nakazie Aresztowania, a tym samym nie był poszukiwany międzynarodowo i mógł swobodnie przemieszczać się po Europie.

Media wskazywały, że Ziobro mógł wylecieć do USA z Serbii lub Turcji, które dysponują bezpośrednimi połączeniami do Stanów Zjednoczonych. Takich połączeń nie mają Węgry, dlatego były szef MS musiał się najpierw przemieścić.

W piątek 15 maja polskie służby otrzymały z Włoch informacje o odbytym przez Ziobrę locie do Stanów Zjednoczonych - dowiedziało się Radio Zet. Portal zasugerował, że polityk mógł wybrać to miejsce ze względu na premier Włoch Giorgię Meloni i jej relacje z PiS. Ugrupowanie Bracia Włosi, którego liderką jest szefowa włoskiego rządu, należy do tej samej frakcji w PE - Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

Ziobro do Mediolanu mógł dostać się samochodem przez Austrię, która należy do Strefy Schengen, a tym samym nie ma kontroli granicznej lub prywatnym lotem z Budapesztu do Mediolanu - twierdzi portal.

Według Radia Zet trzy dni po wylocie Ziobry z lotniska w Wenecji do USA wyleciała również żona byłego ministra - Patrycja Kotecka-Ziobro. "Boeing 787-9 Dreamliner należący do floty American Airline wystartował z portu lotniczego Wenecja-Marco Polo 12 maja o godzinie 12.18 i po ponad ośmiu godzinach wylądował na lotnisku w Filadelfii" - ustalił portal.

Jak dodano, Kotecka-Ziobro nie zamierza dłużej towarzyszyć mężowi, bo na 1 czerwca miała wykupić bilet powrotny do Wenecji, skąd prawdopodobnie uda się do Brukseli. Kotecka-Ziobro pracuje tam jako asystentka europosłów PiS: Jacka Ozdoby, Patryka Jakiego i Daniela Obajtka.

O wylot Ziobry z Mediolanu do USA zapytaliśmy MSZ i MSWiA. Czekamy na odpowiedź. Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak odmówił komentarza w tej sprawie.

Ziobro w USA

Zbigniew Ziobro dotychczas przebywał na Węgrzech, gdzie wspólnie z byłym wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim otrzymali azyl polityczny pod rządami Viktora Orbana. Sytuację polityków PiS zmieniła wygrana Petera Magyara. Nowy węgierski premier już w kampanii zapowiadał ekstradycję posłów.

Ziobro i Romanowski mają sformułowane zarzuty w śledztwie dotyczącym funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości za czasów rządów PiS. W przypadku byłego szefa MS to 26 zarzutów, w tym kierowanie grupą przestępczą, ingerowanie w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczanie do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Z kolei wobec Romanowskiego śledczy sformułowali 11 zarzutów. Jak ustalił reporter TVN24 Bartłomiej Ślak, były wiceminister sprawiedliwości opuścił dotychczasowy lokal w Budapeszcie. Według informacji naszego dziennikarza umowa najmu obowiązywała do 30 kwietnia. Nie jest jasne, czy wyjechał z kraju. Od momentu ucieczki Ziobry, Romanowski opublikował nagranie w mediach społecznościowych na tle białej ściany i nie poinformował w nim, gdzie przebywa. W jego przypadku sąd zgodził się na Europejski Nakaz Aresztowania.

