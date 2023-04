Ciała trzech mężczyzn i psa w domu jednorodzinnym. Strażacy wykluczyli obecność tlenku węgla

czytaj dalej

Politycy Solidarnej Polski zaapelowali do Pawła Kukiza, by ten zwrócił pieniądze, które fundacja "Potrafisz Polsko!" otrzymała dzięki premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. - Zwrot czterech milionów złotych to jest walka o honor Pawła Kukiza - powiedział poseł Mariusz Kałużny. Kukiz odpowiedział: - Skoro Solidarna Polska uważa, że doszło do jakiś nieprawidłowości, to niech zainicjują postępowanie.