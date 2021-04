Tadeusz Cymański ma nowotwór. "Bardzo boję się cierpienia"

Poseł klubu Prawa i Sprawiedliwości i polityk Solidarnej Polski Tadeusz Cymański poinformował, że jest chory na nowotwór. W wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" powiedział, że zdiagnozowano u niego mięsaka. Przekazał, że czeka go operacja.

Tadeusz Cymański przyznał w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że ma problemy zdrowotne. - Zrobiłem badanie profilaktyczne i mam takie rozpoznanie nieciekawe, z tych najgorszych rodzajów. Szczęście w nieszczęściu, że nie jest to schorzenie bardzo złośliwe, ale jedynie trochę złośliwe – powiedział.

Przekazał, że "dopadł go nowotwór". - To mięsak, mało agresywny, rzadko dochodzi do przerzutów. Dzięki wczesnemu wykryciu podczas badań profilaktycznych jest szansa, że skończy się dobrze – powiedział poseł.