Rzecznik Episkopatu: problemy alkoholowe wciąż są lekceważone, a cierpią całe rodziny

Sierpień, w Kościele katolickim miesiąc trzeźwości, to okazja, by dotrzeć do osób uzależnionych z propozycją specjalistycznej pomocy i terapii - oświadczył rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Podkreślił, że przez problemy alkoholowe cierpią całe rodziny, a są one wciąż lekceważone w przestrzeni publicznej.

Sierpień to w Kościele katolickim miesiąc trzeźwości. Rzecznik Episkopatu ksiądz Paweł Rytel-Andrianik zwrócił uwagę na problem nadużywania alkoholu w Polsce i zachęcał do abstynencji.

"Okazja, by dotrzeć do osób uzależnionych z propozycją specjalistycznej pomocy i terapii"

Rzecznik przypominał, że "choroba alkoholowa dotyka osób w różnym wieku, niezależnie od wykształcenia, wykonywanego zawodu czy pozycji społecznej". Sierpień, czyli miesiąc trzeźwości - dodał - to okazja, by dotrzeć do uzależnionych z propozycją specjalistycznej pomocy i terapii.

Zwrócił uwagę, że osoby uzależnione w zdecydowanej większości nie są w stanie same sobie pomóc, co "potwierdza Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz lekarze i psychoterapeuci, którzy zajmują się tą tematyką".

Rytel-Andrianik podkreślił, że osoby uzależnione od alkoholu wymagają wsparcia i terapii, które mogą otrzymać od specjalistów między innymi w katolickich ośrodkach, o których informację można znaleźć na stronach poszczególnych diecezji". "Działają także grupy wsparcia oraz Wspólnota AA" - dodał.

Rzecznik Episkopatu zachęcał, by kierować propozycje profesjonalnej pomocy terapeutycznej do osób z chorobą alkoholową oraz modlić się w ich intencji.

"Choć problemy alkoholowe dotykają większości Polaków, wciąż są lekceważone"

Przypomniał, że przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych biskup Tadeusz Bronakowski poprosił, by Polacy zgodnie z tradycją podjęli w sierpniu dobrowolną miesięczną abstynencję.

"W Apelu Zespołu KEP zwrócono uwagę na fakt, iż choć problemy alkoholowe dotykają większości Polaków, wciąż są lekceważone w przestrzeni publicznej. Cierpią na tym całe rodziny" - zaznaczył rzecznik Episkopatu.

