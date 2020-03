"Napięcie w ośrodkach obozu Zjednoczonej Prawicy było realne, negocjacje trwały do samego końca"

"Szukano pewnie takich rozwiązań, że i wilk syty, i owca cała"

Jak ocenił, "wrzucanie takiej ustawy na biurko prezydenta już w lutym, na początku kampanii, było w poprzek logiki i strategii kampanii". - Prezydent nie miał w tej sytuacji dobrych rozwiązań - dodał. - Rozumiem, że w obozie rządowym trwały negocjacje, jak z tego wyjść. Jednym z warunków [podpisania - przyp.red. ] była pewnie dymisja prezesa [ Jacka Kurskiego - przyp. red.]. Szukano pewnie takich rozwiązań, że i wilk syty, i owca cała, to znaczy, że są i jakieś pieniądze dla TVP, i są jakieś pieniądze dla onkologii plus dodatkowo odchodzi prezes - wskazywał Łapiński.

"Było widać, że chyba napięcie w różnych ośrodkach obozu Zjednoczonej Prawicy było realne"

- Natomiast było widać, że chyba napięcie w różnych ośrodkach obozu Zjednoczonej Prawicy było realne, negocjacje trwały do samego końca i były chyba [takimi - przyp. red.] z tych twardszych - stwierdził. - Jeżeli tam faktycznie było dużo emocji, jeżeli one były realne, jeżeli nałożyły się na to różne rodzaju ambicje, to to jakiś wpływ na kampanię może mieć - przyznał.