Cichanouska o swoim wyroku: Nie jestem zdziwiona, nie jestem smutna. Widzę też trochę pozytywów

"Wygląda na to, że dyktator nie ma nic innego do zaoferowania poza sfabrykowanymi oskarżeniami, parodią sądu i bardziej brutalnymi represjami" - tak Swiatłana Cichanouska skomentowała wydany wobec niej zaocznie przez reżim na Białorusi wyrok 15 lat więzienia. Liderka pozycji dodała, że decyzja sądu "jest dobrą okazją do przypomnienia światu o tysiącach ofiar terroru Łukaszenki". Rzecznik MSZ Łukasz Jasina ocenił w rozmowie z TVN24, że wyrok "to jest dowód pewnej desperacji" przywódcy reżimu.

Cichanouska: Nie jestem zdziwiona, nie jestem smutna. Widzę też trochę pozytywów

Jej zdaniem, "wygląda na to, że dyktator nie ma nic innego do zaoferowania poza sfabrykowanymi oskarżeniami, parodią sądu i bardziej brutalnymi represjami". Dodała, że reżim kontynuuje również pokazowe procesy jej męża Siarhieja i laureata pokojowej Nagrody Nobla Alesia Bialackiego.

Rzecznik MSZ: lęk Łukaszenki przybliża powrót demokracji

- Nie może dosięgnąć ich inaczej, to chociaż zmusi sąd do wydania takiego a nie innego wyroku. To jest dowód, że Łukaszenka się tych ludzi boi. Inaczej by czegoś, co ma symboliczne znaczenie, na sądzie nie wymuszał - ocenił.