Zbierali cukierki w Halloween - w jednym gwóźdź, w innych szpilki. Sprawę bada policja

Chłopiec, którego mama złożyła zawiadomienie na policję, zbierał słodycze w jednej z miejscowości koło Gorzowa. Jak mówi kobieta w rozmowie z portalem gorzowianin.com, jej syn "prawie zęba połamał". "To malutki gwoździk, ale nawet nie chcę myśleć, co by było, gdyby go połknął. Jestem zdruzgotana, tracę wiarę w ludzi. Całą noc przez tę sytuację nie spałam. Mieszkańcy są w szoku, w końcu mieszkamy w małej społeczności, wszyscy się znamy" – opowiada pani Izabela cytowana przez portal.