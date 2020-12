32-tonową maszyną wjechał na autostradę

Mógłby jechać, ale nie tym razem

- Podczas kontroli okazało się, że był to kombajn leśny, tak zwany rębak. Maszyna marki Albach Diamant 2000 służy do przemysłowego przetwarzania pni i korzeni na zrębki. Mimo ogromnej masy 32 ton, 700-konny silnik jest w stanie rozpędzić tego kolosa do 70 kilometrów na godzinę, co teoretycznie pozwala mu na wjazd na autostrady - mówi Gwis.