Krytycy bezlitośni. Nowy "Indiana Jones" to "pozbawiony radości kawał nostalgicznej bzdury"

To najgorzej oceniony z pięciu filmów o Indianie Jonesie, mający na razie na portalu Rotten Tomatoes, sumującym oceny ze wszystkich recenzji, zaledwie 43 procent pozytywnych. I, niestety, ma tendencję zniżkową. (Parę godzin temu, było to jeszcze 55 procent).

Co istotne - mowa nie tylko o ocenach krytyków, ale również "zwykłych" widzów".

Co poszło nie tak w nowym "Indianie Jonesie"?

Tym razem akcja filmu przenosi widzów do 1969 roku, w czasy apogeum wyścigu kosmicznego między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. Jones jest zdeterminowany, aby wyjawić nikczemną działalność nazistowskich naukowców stojących za programami kosmicznymi. Pomaga mu w tym rezolutna chrześnica, także archeolożka - w tę rolę wcieliła się świetna aktorka i scenarzystka, Brytyjka Phoebe Waller-Bridge.

Głównym złoczyńcą tym razem jest niejaki Voller grany przez Madsa Mikkelsena, poszukający tajemniczego artefaktu. Indiana Jones próbuje dotrzeć do artefaktu jako pierwszy. W imieniu Vollera działa też tajemniczy Klaber, w którego wcielił się Boyd Holbrook.

To, co powtarza się w krytycznych recenzjach, to zarzut, że choć Mangold pokazał przyzwoite rzemiosło w filmie, brakuje mu radości i finezji znanej z produkcji nakręconych przez Stevena Spielberga. Gwoli uczciwości należy przyznać, że sami aktorzy doczekali się pochwał od recenzentów - zwłaszcza Harrison Ford - ale według krytyków, nie uratowali filmu. W zgodnej opinii krytyków największą jego słabością jest zły scenariusz.