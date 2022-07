Zderzyły się trzy samochody. Wśród rannych kobieta w ciąży i dziecko

Do wypadku - na skrzyżowaniu, gdzie nie działa sygnalizacja świetlna - z udziałem trzech samochodów doszło w Zasolu koło Brzeszcz (Małopolska). Jak informuje policja, poszkodowane zostały cztery osoby, w tym kobieta w ciąży i siedmioletnie dziecko.

Do wypadku z udziałem trzech samochodów doszło w niedzielę po południu w Zasolu koło Brzeszcz. - Do szpitala trafiły cztery osoby, w tym kobieta w ciąży i siedmioletnie dziecko - poinformowała rzecznik oświęcimskiej policji asp. szt. Małgorzata Jurecka. Jak relacjonowała Jurecka, do wypadku doszło na skrzyżowaniu wojewódzkiej 949 z ulicami Kostka Jagiełły oraz Wypoczynkową. Nie działa tam sygnalizacja świetlna. - Kierowca samochodu renault, jadąc ulicą Kostka Jagiełły, wjeżdżając na skrzyżowanie zderzył się z jadącym drogą wojewódzką bmw, które dachowało i uderzyło w forda stojącego przed skrzyżowaniem na ulicy Wypoczynkowej - podała policjantka.