"Przykucnęłam, żeby ją napoić i wskoczyła mi na kolana". Mała wilczyca po raz drugi w rękach człowieka

Za pierwszym razem matka upuściła ją na ścieżkę, uciekając przed turystami. Miesiąc później sześciotygodniowa Luna sama pobiegła do ludzi, bo już wiedziała, że oni dają jeść. Historia małej wilczycy z Rysianki być może trafi do powieści.

- Mój pies jest mieszańcem bernardyna i i boksera. Ten zwierzak wyglądał jak taki dwumiesięczny mieszaniec albo duży kot. Mówię do męża: chyba ryś. A on: chyba wilk, zawracamy, bo gdzieś może być jego matka. Ale zwierzak zaczął biec za nami i merdać ogonem. Położył się pół metra przed nami i patrzył na nas. Widać było, że był zmęczony i spragniony.

Pani Małgorzata zadzwoniła najpierw do Lasów Państwowych, ale nikt nie odbierał. Potem na numer alarmowy 112 - dyspozytor kazał im zwierzę zostawić i odejść. Ale ono nie chciało zostać, szło za ludźmi. W końcu zadzwonili do Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgierskiej Górce. – Strażak powiedział, że stowarzyszenie szuka tego wilka – mówi pani Małgorzata.

Wilczyca czekała, aż ludzie odejdą, by zabrać swoje dziecko

Wokół szczeniaka zrobiło się zbiegowisko. Nowak przypuszcza, że wilczyca czekała w pobliżu, aż ludzie odejdą, by zabrać swoje dziecko. Niestety jeden człowiek, biorąc wilka za szczenię psa, postanowił zanieść go weterynarza. Stamtąd Luna trafiła do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt Mysikrólik w Bielsku-Białej, który przekazał ją Stowarzyszeniu.

Mniej zdyscyplinowana, ciekawska, poszła po jedzenie

Nowak: - Apelujemy do turysty, który 23 maja widział, jak wilczyca upuściła szczenię, by się z nami skontaktował. Mamy relację tylko z drugiej ręki, jak wyglądało to zdarzenie. A bardzo ważne jest, jak zwierzę przechodziło przez ścieżkę, z której strony na którą. To nam ułatwi znalezienie rodziny Luny.