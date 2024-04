Liberalizacja handlu z Ukrainą na dłużej. Jest zielone światło

Parlament Europejski we wtorek zatwierdził przedłużenie liberalizacji handlu Unii Europejskiej z Ukrainą. Europosłowie poparli przedłużenie zawieszenia ceł importowych i kontyngentów na ukraińskie produkty rolne na kolejny rok, do 5 czerwca 2025 roku. Ma to wesprzeć Ukrainę w obliczu trwającej agresji rosyjskiej.

Eurodeputowani zatwierdzili to rozwiązanie 428 głosami za, przy 131 przeciw i 44 wstrzymujących się.

Przedłużenie liberalizacji handlu

- Przedłużenie działania instrumentów wsparcia handlu potwierdza solidarność UE z Ukrainą w obliczu rosyjskiej agresji. To głosowanie jednocześnie wzmocni odporność gospodarczą Ukrainy i ochroni interesy europejskich rolników. Dotrzymamy naszych obietnic: będziemy wspierać Ukrainę aż do jej zwycięstwa militarnego i przystąpienia do UE i NATO - powiedziała europosłanka Sandra Kalniete (EPL), sprawozdawczyni projektu. Na mocy nowego rozporządzenia Komisja Europejska będzie mogła podjąć szybkie działania i nałożyć wszelkie środki, jakie uzna za konieczne, w przypadku znaczących zakłóceń na rynku unijnym lub na rynkach jednego lub większej liczby państw członkowskich w związku z importem z Ukrainy (np. pszenicy). Komisja będzie mogła także uruchomić "hamulec awaryjny" w przypadku szczególnie wrażliwych produktów rolnych: drobiu, jaj, cukru, owsa, kaszy, kukurydzy i miodu. Jeżeli ich import przekroczy średnią wielkości importu odnotowaną w drugiej połowie 2021 r. oraz w całym roku 2022 i 2023, możliwe będzie ponowne nałożenie ceł. Rada (państwa członkowskie) będzie teraz musiała formalnie zatwierdzić rozporządzenie. Obecne środki handlowe wygasają 5 czerwca, a nowe rozporządzenie ma wejść w życie natychmiast po tej dacie.

Handel z Ukrainą

Układ o stowarzyszeniu UE-Ukraina, obejmujący m.in. pogłębioną i kompleksową strefę wolnego handlu, zapewnił ukraińskim przedsiębiorstwom preferencyjny dostęp do rynku UE od 2016 roku. Po rozpoczęciu przez Rosję pełnowymiarowej wojny przeciw Ukrainie UE wprowadziła w czerwcu 2022 r. autonomiczne środki handlowe (ATM), które umożliwiają bezcłowy dostęp do UE dla wszystkich ukraińskich produktów. W 2023 r. środki te zostały przedłużone o rok, a w styczniu KE zaproponowała przedłużenie zawieszenia na kolejny rok z dodatkowymi zabezpieczeniami w celu ochrony unijnego rynku. Podczas negocjacji Rada i Parlament dodały więcej środków w celu ochrony unijnych rolników. KE zobowiązała się do szybkiego rozpoczęcia rozmów z Ukrainą w sprawie trwałej liberalizacji handlu. Parlament Europejski niedawno zdecydował o przedłużeniu podobnego wsparcia o kolejny rok w przypadku Mołdawii.

