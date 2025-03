Użytkownicy zgłaszali problemy z działaniem platformy X na całym świecie. Według portalu Downdetector pierwsze informacje o awarii pojawiły jeszcze przed południem, ale problemy występowały przez cały dzień. Zdaniem Elona Muska to "potężny cyberatak".

W poniedziałek przed południem doszło do awarii portalu X (dawniej Twitter). Użytkownicy zgłaszali problemy z dostępem do aplikacji oraz strony internetowej.

Awaria X na całym świecie

Musk o "potężnym cyberataku"

"Jesteśmy atakowani każdego dnia, ale ten (atak - red.) został przeprowadzony przy użyciu dużych zasobów. To albo duża, skoordynowana grupa albo/i jest w to zaangażowany jakiś kraj" - dodał.

Jak podał amerykański portal techrader.com do tej pory nie jest znana przyczyna awarii, lecz niektórzy komentatorzy zajmujący się cyberbezpieczeństwem sugerują, że może to być atak hakerski DDoS (Distributed Denial-of-Service, czyli rozproszona odmowa usługi).

Atak DDoS polega na wysyłaniu ogromnej liczby zapytań z wielu urządzeń jednocześnie, np. z komputerów, co powoduje nieprawidłowe działanie witryny internetowej lub przestój w działaniu.

Eksperci o słowach Muska

- Obecnie nie możemy stwierdzić, czy rzeczywiście doszło do cyberataku. Jeśli jednak słowa Muska okazałyby się prawdą, byłby to jeden z najpoważniejszych ataków DDoS wobec dużej platformy cyfrowej w ostatnich latach - ocenił Łukasz Olejnik, niezależny konsultant i badacz z Department of War Studies, King's College London.