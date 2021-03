Złoty gwałtownie traci na wartości. "Ruchy są spore"

- Ruchy na złotym są spore, traci około 1 procent do dolara. Do franka i euro trochę mniej. Nie wiem nic o interwencji NBP, jednak polityka pieniężna banku centralnego nie sprzyja złotemu. NBP sugeruje, że będzie utrzymywał obecną polityką pieniężną i nie pomaga to walucie - podkreślił Kwiecień w rozmowie z TVN24 Biznes.