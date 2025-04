Ceny tego produktu mogą wzrosnąć. "Sytuacja jest dynamiczna"

Ceny jaj z powodu ptasiej grypy mogą wzrosnąć - przyznał wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski. Przypomniał, że problem z dostępnością jaj ma kilka państw, na przykład Stany Zjednoczone, które zwróciły się już o pomoc do kilku krajów - również do Polski.

Kolejne przypadki ptasiej grypy w Polsce

W poniedziałek przekazano informację o kolejnym ognisku ptasiej grypy w Polsce. W gospodarstwie we wsi Chełmce potwierdzono czwarte w powiecie kaliskim ognisko ptasiej grypy. - Już wiadomo, że do utylizacji zostanie wywiezionych ponad 20 tysięcy sztuk drobiu - powiedział Miłosz Bąkowski, powiatowy lekarz weterynarii w Kaliszu.

W połowie marca w gospodarstwach we wsi Orla stwierdzono trzy ogniska ptasiej grypy wśród indyków i kur. Do utylizacji trafiło ponad 300 tysięcy sztuk drobiu.

Sprzedaż za granicę

Polska od lat jest eksporterem jaj konsumpcyjnych – do zagranicznego odbiorcy trafia ok. 40 proc. krajowej produkcji. Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w roku 2024 r. Polska wyeksportowała 238,6 tys. ton jaj o wartości 471,9 mln euro, co oznacza wzrost o 7,5 proc. w stosunku do roku 2023.