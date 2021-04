Ile trzeba zapłacić za metr mieszkania? Duże wzrosty w Gdańsku, Łodzi i Wrocławiu

Ceny transakcyjne mieszkań

Rekordowa liczba mieszkań

NBP przypomina, powołując się na dane GUS, że w Polsce w czwartym kwartale 2020 roku oddano do użytkowania historycznie (od 2005 roku) najwyższą liczbę mieszkań - ok. 65,5 tys., czyli więcej o ok. 3,6 tys. względem czwartego kwartału 2019 roku oraz więcej o ok. 5,9 tys. względem poprzedniego kwartału. Łącznie w 2020 roku oddano do użytkowania ok. 222,0 tys. mieszkań, tj. ok. 14,6 tys. więcej niż w 2019 roku (wzrost rok do roku o 7,0 proc.).