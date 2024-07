Co dalej z konfiskatą samochodów nietrzeźwym kierowcom?

czytaj dalej

Podróżujący do Chorwacji mierzą się z dużymi utrudnieniami i dodatkowymi kosztami. Jak donosi chorwacki portal Slobodna Dalma, cześć lotów została przekierowana z Lotniska Split do Zadaru, gdyż to pierwsze mierzy się ze skutkami ataku hakierskiego. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Wcześniej nasza widzka poinformowała nas, że wczoraj "około godziny 19.15 cały system lotniska przestał działać, co spowodowało całkowitą blokadę pracy systemu i funkcjonowania lotniska". Obecnie, jak dodaje Slobodna Dalmacija "możliwe są opóźnienia lotów".