Pięć kluczowych spraw dla Amerykanów. Co zdecydowało o wyniku wyborów

Stan demokracji, gospodarka, prawo aborcyjne, imigracja i polityka zagraniczna - to pięć najważniejszych kwestii, które Amerykanie brali pod uwagę wybierając swojego kandydata. Wynika to z sondaży exit poll przeprowadzonych w czasie wtorkowych wyborów. Osoby, dla których najważniejsza jest demokracja i prawo aborcyjne w większości poparły Harris, a ci, których bardziej zajmuje gospodarka, imigracja i polityka zagraniczna - Trumpa.

Sondaż exit poll: pięć najważniejszych kwestii dla wyborców

Co przyciągnęło Amerykanów do urn? Stan demokracji był kluczowy dla ponad jednej trzeciej respondentów - wynika z sondaży exit poll opublikowanych przez CNN (35 procent) i NBC News (34 procent).

Kolejne istotne dla Amerykanów kwestie to prawo aborcyjne ( 14 procent ) i imigracja ( 11 procent ). Zaledwie 4 procent pytanych o najważniejszą przyczynę oddania głosu na konkretnego kandydata wskazało politykę zagraniczną.

Najważniejsze kwestie dla wyborców poszczególnych kandydatów

Zagrożona demokracja i szczuplejszy portfel

Wyborcy pytani byli w sondażu również o to, jak oceniają obecny stan państwa. Jak podaje NBC News, około trzech na czterech respondentów oceniło, że demokracja w USA jest zagrożona. Dwóch na trzech wyborców uznało, że gospodarka kraju jest "słaba" lub "bardzo słaba", a pozostała jedna trzecia uważa, że jest "dobra" lub "doskonała".

45 procent wyborców stwierdziło ponadto, że obecnie ich sytuacja finansowa jest gorsza niż cztery lata temu, gdy władzę obejmował prezydent Joe Biden. "To wskaźnik niezadowolenia wyższy niż w jakichkolwiek wyborach prezydenckich od 2008 roku, kiedy to 42 procent wyborców stwierdziło, że ich sytuacja finansowa pogorszyła się w wyniku kryzysu finansowego z tamtego roku" - zaznacza NBC. Co czwarty wyborca stwierdził, że jego sytuacja w tym czasie się polepszyła.