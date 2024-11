Trwa liczenie głosów po wtorkowych wyborach prezydenckich w USA. Co będzie się działo w kolejnych dniach i tygodniach po nich? Oto najważniejsze daty aż do styczniowej inauguracji nowego prezydenta.

W wyborczy wtorek Amerykanie wskazali, kto przez następne lata powinien przejąć stery w ich kraju i zamieszkać w Białym Domu. - Dzisiaj napisaliśmy historię. To jest jasne, że osiągnęliśmy najbardziej niewiarygodny polityczny sukces. To zwycięstwo, którego nasz kraj nigdy nie widział - mówił Donald Trump, gdy ciągle jeszcze trwało liczenie głosów.

Oprócz nowego prezydenta amerykańscy wyborcy wskazali też członków Kongresu (Izby Reprezentantów i Senatu). ZOBACZ: Jak zmieni się układ sił w Kongresie USA?

A co czeka nas w kolejnych dniach po wyborach? Przedstawiamy najważniejsze daty.

7 listopada. Poświadczanie wyników

Gdy wszystkie głosy zostaną policzone, lokalne władze stanowe rozpoczną certyfikowanie wyników, czyli poświadczanie przez urzędników, że wyniki te są prawdziwe i dokładne. Póki tak się nie stanie, ogłoszone wyniki pozostają wynikami nieoficjalnymi.

Terminy na sfinalizowanie tej procedury są różne w poszczególnych stanach. Jako pierwszy - już do 7 listopada - certyfikować głosowanie musi stan Delaware. Spośród stanów wahających się Georgia ma czas do 23 listopada, Michigan do 25 listopada, Karolina Północna i Nevada do 26 listopada, Wisconsin do 1 grudnia, Arizona do 2 grudnia. Pensylwania nie ma określonego terminu certyfikacji.

11 listopada. Okres przejściowy

Czas biegnący od wyborów prezydenckich do zaprzysiężenia nowego prezydenta jest w USA okresem przejściowym (presidential transition). Wtedy prezydent-elekt przygotowuje się do objęcia władzy - m.in. zapoznaje się z bieżącą sytuacją polityczną czy gospodarczą. Poszczególne agencje czy urzędy przygotowują dla niego w tym celu specjalne sprawozdania.

W 2022 roku Kongres przyjął zmiany w prawie - Presidential Transition Improvement Act - na mocy których okres przejściowy musi się rozpocząć pięć dni po wyborach, nawet jeśli ich zwycięzca wciąż nie jest pewny. Jak pisze time.com, w tym roku przekazywanie ważnych informacji w sprawzdaniach dla nowej administracji ma się rozpocząć 11 listopada.

26 listopada. Wyrok w sprawie Trumpa

Kilka tygodni po wyborach zapadnie ważny wyrok w sprawie Donalda Trumpa. W maju sąd uznał, że republikanin jest winny w sprawie 34 zarzutów fałszowania dokumentacji biznesowej. Chodzi o ukrywanie zapłaty za milczenie aktorki porno Stormy Daniels podczas kampanii wyborczej w 2016 roku. Pierwotnie rozprawa z ogłoszeniem wyroku była zaplanowana na 18 września, ale prawnicy Trumpa argumentowali, że data ta jest zbyt bliska wyborów i może wpłynąć na ich wynik. Prowadzący sprawę sędzia Juan Merchan przychylił się do tej argumentacji i przesunął rozprawę.

Maksymalny wymiar kary za fałszowanie dokumentacji biznesowej to cztery lata pozbawienia wolności.

11 grudnia. Wybór elektorów

Po certyfikacji wyników wyborów stanowy organ wykonawczy, z reguły gubernator, zatwierdza stanowych elektorów. Liczba elektorów przypadających na dany stan jest ustalona odgórnie. A to, jak stanowi elektorzy zagłosują, zależy od tego, jak zagłosowali wyborcy w tym stanie. ZOBACZ >> WIĘCEJ O ELEKTORACH.

Po wyborach władze każdego ze stanów przygotowują siedem kopii dokumentów nazywanych Certificates of Ascertainment, w których wypisane są osoby mianowane na elektorów. Ostateczny termin na ich wydanie to w tym roku właśnie 11 grudnia. Po jednym egzemplarzu takiego certyfikatu z każdego stanu jest następnie wysyłane do Archiwum Narodowego.

17 grudnia. Głosowanie elektorów

Spotkanie Kolegium Elektorów zawsze przypada na pierwszy wtorek po drugiej środzie grudnia. W tym roku będzie to 17 grudnia. Elektorzy spotkają się w poszczególnych stanach, by oddać głos na nowego prezydenta i wiceprezydenta.

Na certyfikacie nazwanym Certificate of Vote elektorzy zapisują kandydatów (również na wiceprezydenta), którzy otrzymali głosy elektorskie i liczbę tych głosów. Sporządza się sześć egzemplarzy takich certyfikatów i pieczętuje, wraz z pozostałymi sześcioma Certificates of Ascertainment. Każdy stan wysyła następnie powstałe w ten sposób sześć par certyfikatów odpowiednim władzom federalnym i stanowym.

25 grudnia. Głosy elektorskie docierają do Waszyngtonu

Do tego dnia - to czwarta środa grudnia - głosy elektorskie muszą dotrzeć z poszczególnych stanów do Waszyngtonu i trafić do przewodniczącego Senatu oraz głównego Archiwisty.

3 stycznia. Zbiera się Kongres

Tego dnia w południe zbierają się nowo wybrana Izba Reprezentantów i Senat. Nowy Kongres składa przysięgę przed podliczeniem głosów elektorskich.

6 stycznia. Formalne ogłoszenie zwycięzcy

6 stycznia o godz. 13:00 odbędzie się połączona sesja Izby Reprezentantów i Senatu, podczas której policzone zostaną głosy elektorów i formalnie ogłoszony zostanie zwycięzca wyborów. Przewodniczyć tej procedurze będzie przewodniczący Senatu, którym według prawa jest urzędujący wiceprezydent USA. Oznacza to, że Kamala Harris, bez względu na wynik wyborów prezydenckich, będzie przewodzić tej ceremonii i to ona oficjalnie ogłosi zwycięzcę wyborów.

20 stycznia. Inauguracja nowego prezydenta

Około południa tego dnia na Kapitolu w Waszyngtonie rozpocznie się ceremonia, podczas której zaprzysiężony zostanie 47. prezydent USA oraz jego wiceprezydent. Zwyczajowo w ceremonii tej uczestniczą m.in. byli prezydenci USA. Po poprzednich wyborach na zaprzysiężeniu Joe Bidena nie pojawił się jednak oddający władzę Donald Trump.

Autorka/Autor:pb//am

Źródło: Time, ABC, Politico, tvn24.pl