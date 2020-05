Ustawa o wyborach prezydenckich w Senacie. Zajmą się nią trzy komisje 

Ustawa dotycząca wyborów prezydenckich trafiła w środę do Senatu. Marszałek izby wyższej Tomasz Grodzki skierował ją do trzech senackich komisji - przekazała wicedyrektor Centrum Informacyjnego Senatu Anna Godzwon. - Domniemamy, że zajęcie stanowiska nie potrwa zbyt długo - dodała.

Jak wyjaśniła Godzwon komisje, do których została skierowana przez marszałka Senatu ustawa wyborcza, są to te same komisje, które w Senacie procedowały nad wcześniejszą ustawą o głosowaniu korespondencyjnym, czyli: Komisja Ustawodawcza, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Trzy senackie komisje przyjrzą się ustawie

Szef komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski (Koło Senatorów Niezależnych) wystąpił już o opinie w sprawie ustawy wyborczej do tych samych podmiotów, do których zwracał się przy pracach nad poprzednią ustawą - podkreśliła wiceszefowa CIS. Są to: Sąd Najwyższy, Państwowa Komisja Wyborcza, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz rząd. Dodała, że Kwiatkowski zwrócił się także z prośbą o opinie do konstytucjonalistów, m.in. do prof. Ryszarda Piotrowskiego i prof. Marka Chmaja.

CZYTAJ WIĘCEJ: Nowa ustawa o wyborach: nowe zagrożenia, naruszenie zasady równości >>> - Po wpłynięciu tych opinii, zapewne w ciągu dwóch tygodni, będzie zwołane połączone posiedzenie trzech komisji, które zajmą się rozpatrzeniem tej ustawy - powiedziała Godzwon. - Nie możemy powiedzieć, że to będzie za dwa tygodnie, tylko w przeciągu dwóch tygodni - sprecyzowała. Zapytana kiedy Senat mógłby się zająć ustawą na posiedzeniu plenarnym, Godzwon przypomniała, że pod koniec maja jest zaplanowane posiedzenie Senatu. Jednak dodała, że "nie możemy w tej chwili podać konkretnej daty". - To będzie wychodziło w trakcie prac. Będziemy obserwowali, w jakim tempie spływają opinie, o które wystąpił senator Kwiatkowski. Wszystkie urzędy i instytucje, do których się komisja zwróciła, znają już materię, bo wypowiadały się przy poprzedniej ustawie. W związku z tym domniemamy, że zajęcie stanowiska nie potrwa zbyt długo - powiedziała wiceszefowa CIS. Jak dodała, "nie zaryzykuje twierdzenia", że Senat zajmie się ustawą na majowym posiedzeniu.

Sejm przyjął ustawę dotyczącą wyborów prezydenckich TVN24

Senat zajmie się ustawą wyborczą

Sejm uchwalił we wtorek wieczorem nową ustawę dotyczącą tegorocznych wyborów prezydenckich, autorstwa PiS. Przewidziano w niej, że głosowanie odbędzie się metodą "mieszaną" - w lokalach wyborczych oraz dla chętnych - korespondencyjnie. Choć ustawa zakłada możliwość ponownej rejestracji kandydatów, którzy mieli wziąć udział w wyborach prezydenckich 10 maja (bez konieczności ponownego zbierania podpisów poparcia), to daje też prawo startu nowym kandydatom.

- Będziemy pracować intensywnie, i będziemy podejmować wszystko to, do czego Senat jest trochę zmuszony przez ekspresowe tempo Sejmu - zadeklarował marszałek Senatu. Pytany, czy Senat wykorzysta przysługujący mu 30-dniowy czas pracy nad ustawą, powiedział, że "nie potrafi jasno tego powiedzieć".

Autor:ft/tr

Źródło: PAP