"Bardzo chętnie stanę z Rafałem Trzaskowskim do sporu na wizje Polski"

Dla mnie to jest zmiana techniczna wewnątrz jednej partii politycznej - w taki sposób kandydat niezależny Szymon Hołownia odniósł się w "Tak jest" w TVN24 do informacji, że kandydatem Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich będzie Rafał Trzaskowski. Jednocześnie zapewnił, że chętnie stanie z nim "do sporu na wizje Polski".

"To jest zmiana techniczna wewnątrz jednej partii politycznej"

- Dla mnie to jest zmiana techniczna wewnątrz jednej partii politycznej - przyznał. Jak dodał, kandydatura Trzaskowskiego "jest silnie naznaczona partyjnymi konotacjami". - Mówimy o wyborach prezydenckich, w których powinny rywalizować ze sobą osoby i wizje programów, tymczasem mamy jakieś układanki zarządów (partii - red.), gremiów, które gdzieś tam decydują, co będzie dziś dla Polaków lepsze - stwierdził.

"Zawierzone miłości niełatwo się wybacza"

Odnosząc się do argumentu, że atutem Trzaskowskiego może być to, że w październiku 2018 roku wygrał wyścig o fotel prezydenta Warszawy już w pierwszej turze, Hołownia wskazywał, że poza wyborczym sukcesem było to również "zobowiązanie, które Rafał Trzaskowski podjął wobec warszawiaków, umawiając się na to, że Warszawa jest jego miłością, miejscem, gdzie chce rozwiązywać problemy".