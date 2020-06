Duda faworytem, Trzaskowski umacnia pozycję. Najnowszy sondaż prezydencki

W najnowszym sondażu prezydenckim Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych przeprowadzonym na zlecenie Wirtualnej Polski respondentom zadano pytanie, czy poszliby do urn, gdyby wybory prezydenckie odbywały się w najbliższą niedzielę. Odpowiedzi "zdecydowanie tak" i "raczej tak" wybrało łącznie 64,2 procent. 21,4 procent pytanych wyraziło pewność, że nie zagłosują. Na "raczej nie" wskazało zaś 11,9 procent.

Ankietowanym zadano także pytanie: "jeśli w najbliższą niedzielę odbywałaby się pierwsza tura wyborów prezydenckich, to na kogo by pan(-i) zagłosował(-a)?".

Sondaż został zrealizowany w dniach 5-6 czerwca na próbie 1100 osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). Błąd oszacowania w tego typu badaniach wynosi ok. 3 procent.

Wcześniejsze sondaże

1 czerwca Wirtualna Polska opublikowała sondaż przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych, z którego wynikało, że Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski to faworyci do wejścia do drugiej tury wyborów prezydenckich. Według badania urzędujący prezydent może liczyć w pierwszej turze na 42,3 procent poparcia, a Rafał Trzaskowski - na 23,2 procent.