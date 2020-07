Migalski: Coś się stało. Andrzej Duda w meczu, który sędziował, strzelił sobie pod poprzeczkę

- Natomiast jednak coś się stało. Andrzej Duda w meczu, który sędziował i trybuny były zapełnione jego zwolennikami, strzelił sobie pod poprzeczkę – ocenił Marek Migalski odnosząc się do stwierdzenia prezydenta, że jest przeciwny szczepieniom. – On to później zaczął tłumaczyć, co pokazuje, że on zrozumiał, że popełnił błąd, że dotyczyło to tylko koronawirusa. Ale jesteśmy akurat w środku tej pandemii. Tutaj dużych przesunięć elektoratu nie ma, ale jeśli ktoś minimalnie na tych debatach stracił, to jest prezydent Andrzej Duda, który pokazał się jako człowiek dziwny – dodał.