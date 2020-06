Do wyborów prezydenckich zaplanowanych na 28 czerwca zostało 15 dni. Kandydat Koalicji Polskiej Władysław Kosiniak-Kamysz podczas spotkania w Drobinie odniósł się do słów Jana Pawła II. - Piękne są pomniki z marmuru, z brązu, ale najważniejszy jest pomnik - świadectwo naszego życia. Nie jeden przeciw drugiemu, ale jeden z drugim. To jest wielkie wyzwanie - ta współpraca, do której nas zawsze zachęcał. I tym się różnię od Andrzeja Dudy, że ja nie będę poprawiać Ojca Świętego - mówił.