Duda: chcę kontynuować politykę ukierunkowaną na wspieranie rodziny

"Polska jest jedna, Polska jest cała"

Duda o funduszach unijnych: trzeba te pieniądze dobrze wykorzystać

Według Dudy wzmocniony musi być Fundusz Dróg Samorządowych. - To bardzo ważne, żeby samorządy miały pieniądze z budżetu centralnego na naprawę dróg i na budowę nowych, po to, żeby była nowoczesna komunikacja, po to, żeby łatwiej było prowadzić biznes i go założyć - stwierdził.