"Pieniądze, które zarobi, z pewnością wzbudzają zazdrość niejednego muzyka. Ktoś zrobił Kazikowi wielki prezent"

Andrzej Duda pytany w czwartek w sesji pytań i odpowiedzi na Facebooku, co sądzi o aferze z Listą Przebojów Trójki, powiedział, że budzi ona "przede wszystkim niesmak”. - Taka sytuacja w ogóle nie powinna mieć miejsca i to jest żenujące - powiedział prezydent. - Mamy w Polsce wolność wyrażania poglądów, także w piosence, sytuacja ta jest w ogóle niezrozumiała dla mnie. Mam nadzieję, że zostaną z tego wyciągnięte odpowiednie konsekwencje - dodał. - Myślę, że wielu wykonawców zazdrości panu Kazikowi Staszewskiemu, bo popularność, jaką zyskała dzięki temu jego piosenka, i w związku z tym także i pieniądze, które zarobi, z pewnością wzbudzają zazdrość niejednego muzyka. Ktoś, kto doprowadził do tej sytuacji, niewątpliwie zrobił panu Kazikowi wielki prezent - powiedział prezydent.