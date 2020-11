Decydująca faza zliczania głosów. Przewaga Trumpa w dwóch kluczowych stanach topnieje w oczach

Wstępne wyniki wyborów prezydenckich w USA wskazują na ten moment na przewagę Joe Bidena, któremu brakuje 17 głosów elektorskich do wymaganych do zwycięstwa 270. Wciąż niepewne są wyniki w Arizonie, Nevadzie, Karolinie Północnej, Georgii i Pensylwanii. W tej ostatniej, która ma 20 elektorów i dałaby zwycięstwo Bidenowi - przewaga Donalda Trumpa topnieje z każdym kolejnym komunikatem w sprawie liczenia głosów. Śledź przebieg amerykańskich wyborów z TVN24 i portalem tvn24.pl.

W Arizonie prezydent USA Donald Trump zmniejsza stratę do kandydata demokratów na prezydenta Joe Bidena. Polityków dzieli 46 tysięcy głosów, do przeliczenia pozostało około 300 tysięcy. Po spłynięciu części wyników z hrabstwa Maricopa, zamieszkanego przez około dwie trzecie mieszkańców Arizony, przewaga Bidena zmniejszyła się z 2,4 punktu procentowego do 1,5 punktu procentowego.