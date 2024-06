Wybory do Parlamentu Europejskiego już 9 czerwca. Czasu na dopełnienie formalności pozostaje coraz mniej. O czym muszą pamiętać osoby chcące wziąć udział w głosowaniu za granicą? Do kiedy muszą złożyć w tej sprawie wniosek? Jak to zrobić? Wyjaśniamy.

Standardowo wyborcy będą mogli wziąć udział w wyborach do europarlamentu w miejscu, w którym są zameldowani na pobyt stały. Tam z automatu zostaną dopisani do spisu wyborców. Co jednak, gdy w dniu wyborów planują przebywać poza krajem lub na co dzień mieszkają za granicą? Wówczas również mogą oddać głos na jednego z polskich kandydatów. Muszą jednak pamiętać o pewnych formalnościach. Czasu na ich dopełnienie pozostaje coraz mniej.

Chcesz głosować za granicą? Złóż wniosek do 4 czerwca. Jak to zrobić?

Osoby chcące wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego poprzez dopisanie do spisu wyborców w zagranicznym obwodzie głosowania powinny złożyć wniosek w tej sprawie do 4 czerwca. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu zostaną dopisane do spisu wybranego przez siebie obwodu. Tych początkowo utworzono 295. Ich szczegółowy wykaz znajduje się tutaj. 28 maja z listy tej usunięto jeden z obwodów i dodano pięć kolejnych.

Wniosek w sprawie dopisania do zagranicznego spisu wyborców można złożyć na trzy sposoby.

1. Najprościej zrobić to za pośrednictwem strony internetowej ewybory.msz.gov.pl. Wystarczy kliknąć w "rozpocznij rejestrację", dokonać wyboru odpowiedniej komisji, wypełnić informacje nt. swoich danych osobowych oraz danych adresowych i zatwierdzić chęć złożenia wniosku.

2. Wniosek można też złożyć w formie papierowej. Wówczas należy osobiście bądź listownie przekazać go odpowiedniemu konsulowi.

3. Istnieje także możliwość przesłania skanu bądź fotografii własnoręcznie podpisanego wniosku na adres poczty elektronicznej konsula. Formularz wniosku jest dostępny na stronach internetowych ambasad i konsulatów.

Wybory do europarlamentu 2024. Zaświadczenia o prawie do głosowania do 6 czerwca

Inną możliwością wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Uprawnia ono do oddania głosu w dowolnym lokalu wyborczym w kraju, za granicą czy na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć w dowolnie wybranym urzędzie gminy bądź konsulacie do 6 czerwca.

Wniosek nie ma ujednoliconego wzoru. Wiele urzędów udostępnia jednak wyborcom przygotowane przez siebie wcześniej wzory. W przypadku gdy nie będą one dostępne, należy pamiętać, by we wniosku zawrzeć informacje o swoim imieniu, nazwisku i numerze PESEL oraz wyborach, podczas których planuje się wykorzystać wniosek. Dokument należy opatrzyć też własnoręcznym podpisem.

Złożenie wniosku nie wiąże się z jakąkolwiek opłatą - wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania jest bezpłatne. Cała procedura zajmuje kilka minut. Co ważne, otrzymanego już zaświadczenia nie można zgubić. Wydanie tego dokumentu wiąże się bowiem z wykreśleniem z dotychczasowego spisu wyborców. Po odebraniu zaświadczenia wzięcie udziału w wyborach bez jego okazania nie będzie więc możliwe. Duplikaty czy odpisy zaświadczenia nie są wystawiane.

Wybory do europarlamentu 2024. Głosowanie z zagranicy

Co ważne, opisane powyżej kroki pozwalają na oddanie głosu na jednego z kandydatów startujących z Polski, a konkretniej z okręgu numer 4 (zobacz pełną listę kandydatów). Niezależnie od tego, czy wyborca zdecyduje się na dopisanie do spisu wyborców czy głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania, do lokalu wyborczego będzie on musiał udać się w dniu, w którym wybory przeprowadzane są w Polsce, tj. 9 czerwca. Wyjątkiem są państwa kontynentu amerykańskiego, gdzie głosowanie rozpocznie się już 8 czerwca.

Osoby, które na co dzień mieszkają w jednym z państw członkowskich UE, mogą też wziąć udział w wyborach w inny sposób - głosując na jednego z kandydatów startujących w kraju, który zamieszkują na stałe. Do lokalu wyborczego będą one wówczas musiały udać się w dniu, w którym głosowanie przeprowadzane jest w tym państwie. Wcześniej będą też musiały dopełnić formalności wymaganych prawem tego kraju. Głos będą mogły oddać tylko raz.

Terminy wyborów do Parlamentu Europejskiego PAP

Autorka/Autor:jdw//az

Źródło: tvn24.pl