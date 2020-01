Mieszkańcy nie mogą się uwłaszczyć. Urzędy spóźniają się z wydawaniem dokumentów





»

Użytkowanie wieczyste miało przejść do historii, ale mieszkańcy wciąż nie wiedzą, ile za to trzeba zapłacić - nie dostali zaświadczeń z wyceną, a bez nich nie są w stanie załatwić ważnych formalności. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Pani Maria Morek ma mieszkanie w bloku na warszawskiej Sadybie. Do 31 grudnia 2018 roku teren, na którym stoi budynek, był miasta. Od 1 stycznia 2019 roku działka należy już do właścicieli lokali - zgodnie z ustawą likwidującą użytkowanie wieczyste.

Bonifikaty na przekształcenie użytkowania wieczystego w kolejnych latach. Resort wyjaśnia Ministerstwo... czytaj dalej » Formalnie jednak sprawa wciąż nie jest zamknięta. Pani Maria nadal nie dostała zaświadczenia, że część działki należy do niej.

Zaświadczenie jest kluczowe, bo bez niego nie można iść do urzędu i zapłacić za przejęcie działki i dostać od miasta obiecanej zniżki. Niektóre samorządy gwarantują nawet ponad 90 procent bonifikaty.

- Do wydania w skali kraju było około dwóch i pół miliona zaświadczeń. Co najmniej 200, 300 tysięcy osób ich jeszcze nie dostało – mówi główny analityk HRE Investments Bartosz Turek.

"Wszyscy będą mogli skorzystać z bonifikaty"

Wiceburmistrz Ursynowa Kuba Bener zapewnia, że urzędnicy pracują w pocie czoła, żeby zaświadczenia zostały dostarczone. Opóźnienie w wydawaniu oświadczeń tłumaczy wielokrotną nowelizacją ustawy. - Ostatnia weszła w życie w połowie lipca. Tak naprawdę do tego momentu mieliśmy związane ręce jako przedstawiciele samorządów – twierdzi.

Grunt na własność dla nawet 2,5 miliona osób. "Skala jest rzeczywiście gigantyczna" Ponad 900 tysięcy... czytaj dalej » Problem dotyczy największych miast. Urzędnicy z Warszawy czy Wrocławia zapewniają, że w ciągu kilku miesięcy zaświadczenia trafią do wszystkich zainteresowanych i nikt nie straci zniżki.

- Wszyscy, którzy zdecydują się na jednorazową zapłatę, bez względu na termin zaświadczenia, będą mogli skorzystać z 90-procentowej bonifikaty – zapewnia Lech Filipiak z Urzędu Miasta we Wrocławiu.

Kuba Berent z warszawskiego Ursynowa informuje, że od momentu otrzymania zaświadczenia - bez względu na to, kiedy to nastąpi - mieszkańcy mają dokładnie dwa miesiące na poinformowanie urzędu o zamiarze wniesienia opłaty jednorazowej.

Terminów powinni pilnować też ci, którzy dostali już zaświadczenie od miasta przed 30 listopada. Osoba, która ma już taki dokument - do 31 stycznia musi zgłosić się do urzędu, żeby poprosić o zniżkę i zapłacić odpowiednią kwotę do 29 lutego.

Po załatwianiu spraw w urzędzie - mieszkaniec musi udać się jeszcze do sądu, by wprowadzić zmiany w księdze wieczystej.