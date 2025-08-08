Próba generalna przed defiladą. Długa lista zamkniętych ulic

Wielka defilada i przemówienia polityków. Tak wyglądały centralne obchody Święta Wojska Polskiego (archiwum) Źródło: Maciej Knapik/Fakty TVN

Defilada odbędzie się w czwartek, 15 sierpnia, na Wisłostradzie. Próba generalna tego wydarzenia została natomiast zaplanowana na niedzielę, 10 sierpnia. Wiąże się ona z koniecznością zamknięcia ulicy na odcinku od mostu Skłodowskiej-Curie (Północnego) do Gagarina.

Ratusz ostrzega, że podczas ćwiczeń przed uroczystościami z Wisłostradą nie będą miały połączenia następujące ulice: Trasa Armii Krajowej i most Grota-Roweckiego (czyli trasa S8), aleja "Solidarności" i most Śląsko-Dąbrowski, a także most Poniatowskiego. Natomiast na ulicy Czerniakowskiej będzie wyłącznie możliwość przejazdu od Mokotowa na Trasę Łazienkowską w kierunku centrum lub Pragi.

"Na wielu skrzyżowaniach ruchem będą kierowali policjanci, a na okolicznych ulicach staną znaki zakazu zatrzymywania się z tabliczką informującą o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela. Podobne zmiany zostaną wprowadzone przed defiladą, w czwartek, 14 sierpnia" - zapowiadają urzędnicy.

Utrudnienia przy Multimedialnym Parku Fontann

Elementem przygotowań do święta jest także budowa trybun i stanowiska dla mediów w rejonie Multimedialnego Parku Fontann na Podzamczu. Ruszyła ona jeszcze przed rozpoczęciem próby generalnej. Już w poniedziałek zamknięty został prawy pas Wybrzeża Gdańskiego w kierunku Wilanowa. Wygrodzenie pojawiło się na odcinku między ulicami Sanguszki i Boleść. Kierowcy ponownie przejadą tędy 20 sierpnia.

Utrudnienia w tej okolicy czekają także pieszych i rowerzystów. Zamknięte są chodnik i droga dla rowerów po stronie Multimedialnego Parku Fontann oraz przystanek autobusowy Sanguszki 01.

W sobotę zamkną wybrane ulice

Zmiany w organizacji ruchu na czas próby będą obowiązywały od godziny 16.00 w sobotę do godziny 11.00 w niedzielę. W tym czasie zostaną zamknięte następujące ulice:

- Pułkowa od ulicy Heroldów mostu Skłodowskiej-Curie,

- Wisłostrada (obie jezdnie) od mostu Skłodowskiej-Curie do mostu Łazienkowskiego (zakaz zatrzymywania się),

- jezdnia Wisłostrady w kierunku Wilanowa od mostu Łazienkowskiego do ulicy Gagarina,

- Gwiaździsta od ulicy Tczewskiej do Wisłostrady,

- Krasińskiego od ulicy Czarnieckiego do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się),

- Krajewskiego od ulicy Dymińskiej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się),

- Zakroczymska i Jeziorańskiego od Szymanowskiej do Muzeum Katyńskiego (zakaz zatrzymywania się),

- Wenedów od ulicy Zakroczymskiej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się),

- Sanguszki od ulicy Zakroczymskiej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się),

- Mostowa i Boleść od ulicy Freta do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się),

- Grodzka i Nowy Zjazd od alei „Solidarności” do Wisłostrady (zamknięty będzie także parking pod mostem Śląsko-Dąbrowskim),

- Bednarska od ulicy Dobrej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się),

- Karowa od ulicy Browarnej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się),

- Lipowa od ulicy Browarnej do ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie (zakaz zatrzymywania się),

- Dobra od ulicy Karowej do Lipowej (zakaz zatrzymywania się),

- Wiślana i Gęsta od ulicy Browarnej do Dobrej (zakaz zatrzymywania się),

- Wybrzeże Kościuszkowskie pomiędzy tunelem Wisłostrady a ulicą Jaracza (zakaz zatrzymywania się),

- Zajęcza od mostu Świętokrzyskiego do ulicy Dobrej (zakaz zatrzymywania się),

- Tamka od ulicy Dobrej do mostu Świętokrzyskiego (zakaz zatrzymywania się),

- Ludna od ulicy Solec do Wisłostrady,

- Wilanowska od ulicy Czerniakowskiej do Wisłostrady,

- Górnośląska od ulicy Czerniakowskiej do Wisłostrady,

- Łazienkowska, Szwoleżerów, 29 Listopada, Suligowskiego, Nowosielecka i Hołówki przed Wisłostradą.

Utrudnienia podczas próby defilady na Wisłostradzie Źródło: Urząd m.st. Warszawy

Dla kierowców wytyczono objazdy. Poprowadzą one ulicami: Modlińską i Jagiellońską, a dalej Wybrzeżem Helskim, Wybrzeżem Szczecińskim i Wałem Miedzeszyńskim. Kierowcy jadący Wisłostradą od strony Łomianek będą z kolei kierowani do Marymonckiej, skąd dalej pojadą ulicami: Słowackiego, Mickiewicza, Andersa i Marszałkowską.

We wskazanych wcześniej godzinach rowerzyści nie będą mogli korzystać z dróg rowerowych wzdłuż Wisłostrady - od ulicy Krasińskiego do mostu Śląsko-Dąbrowskiego. "Przy ulicach Krasińskiego, Wenedów, Ludnej i Łazienkowskiej nie będzie można przejść na drugą stronę ulicy i przejechać rowerem przez Wisłostradę" - ostrzegają urzędnicy.

Piesi nie skorzystają w tym czasie z przejścia podziemnego na wysokości ulicy Sanguszki. Zostanie ono zamknięte.

Utrudnienia na mostach

W sobotę na dwie godziny wstrzymany zostanie ruch na mostach Gdańskim, Śląsko-Dąbrowskim oraz pieszo-rowerowym. Między 11.30 a 13.30 planowane są próby przelotu samolotów.

"Jeśli niebo będzie zachmurzone, próba odbędzie się w niedzielę" - zapowiada ratusz.

Natomiast w niedzielę rano piesi i rowerzyści nie będą mogli korzystać z mostu Gdańskiego. W tym czasie autobusy nie będą zatrzymywały się na przeprawie. Zawieszone będą funkcjonujące tam przystanki.

Autobusy i tramwaje na objazdach

Urzędnicy informują, że podczas gdy ruch na mostach będzie wstrzymany, trasy zmienią autobusy linii: 100, 160, 190 409, 500 i Z-5. "Autobusy 160 i 190 po stronie praskiej będą dojeżdżały do skrzyżowania alei 'Solidarności' i Targowej, a po stronie śródmiejskiej do placu Bankowego. Autobusy linii 409, 500 i Z-5 na Pradze dojadą do ronda Starzyńskiego, a w Śródmieściu do Dworca Gdańskiego" - podają w komunikacie.

Jeśli zapadnie decyzja o zamknięciu torowiska na moście Śląsko-Dąbrowskim, tramwaje linii 4 na lewym brzegu Wisły będą jeździły z Wyścigów na Wolę (z Mokotowa do Rogalińska 03, a na Mokotów z Zajezdnia Wola 03), a na Pradze pojadą do Dworca Wschodniego/Kijowskiej. Natomias linie 13, 26 i T na Pradze pojadą do pętli Ratuszowa-Zoo, a na drugim brzegu Wisły będą kursowały do stacji Metra Marymont. Tutaj dotrą także linie 20 i 23, które po stronie praskiej będą jeździły do Dworca Wschodniego/Kijowskiej.

Pasażerowie muszą liczyć się z tym, że w sobotę po zamknięciu Wisłostrady i ulic poprzecznych, zmienią się trasy autobusów linii: 100, 106, 107, 108, 114, 118, 127, 131, 141, 159, 162, 166, 167, 171, 185, 187, 517, N14, N16, N33, N64 i N83.

Ponad cztery tysiące żołnierzy

W uroczystościach 15 sierpnia zaplanowano udział ponad czterech tysięcy żołnierzy, w tym 88 pocztów sztandarowych, a także 50 statków powietrznych, 300 jednostek sprzętu wojskowego i 20 okrętów. Będą także reprezentanci sojuszników z USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Rumunii, Eurokorpusu i Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód.

Widzowie będą mogli podziwiać m.in. czołgi Abrams, Borsuki, śmigłowce, samoloty F-16, a na Bałtyku: korwety, fregaty, niszczyciele min oraz jednostki hydrograficzne i ratownicze.

