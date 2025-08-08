Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Żoliborz

Próba generalna przed defiladą. Długa lista zamkniętych ulic

Utrudnienia podczas próby defilady
Wielka defilada i przemówienia polityków. Tak wyglądały centralne obchody Święta Wojska Polskiego (archiwum)
Źródło: Maciej Knapik/Fakty TVN
W niedzielę zaplanowano próbę generalną przed defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego i 105. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Już od soboty należy spodziewać się pierwszych utrudnień w ruchu. Żołnierze i sprzęt wojskowy pojawią się na Wisłostradzie, ale zamknięte zostaną także inne ulice i dwa mosty.

Defilada odbędzie się w czwartek, 15 sierpnia, na Wisłostradzie. Próba generalna tego wydarzenia została natomiast zaplanowana na niedzielę, 10 sierpnia. Wiąże się ona z koniecznością zamknięcia ulicy na odcinku od mostu Skłodowskiej-Curie (Północnego) do Gagarina.

Ratusz ostrzega, że podczas ćwiczeń przed uroczystościami z Wisłostradą nie będą miały połączenia następujące ulice: Trasa Armii Krajowej i most Grota-Roweckiego (czyli trasa S8), aleja "Solidarności" i most Śląsko-Dąbrowski, a także most Poniatowskiego. Natomiast na ulicy Czerniakowskiej będzie wyłącznie możliwość przejazdu od Mokotowa na Trasę Łazienkowską w kierunku centrum lub Pragi.

"Na wielu skrzyżowaniach ruchem będą kierowali policjanci, a na okolicznych ulicach staną znaki zakazu zatrzymywania się z tabliczką informującą o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela. Podobne zmiany zostaną wprowadzone przed defiladą, w czwartek, 14 sierpnia" - zapowiadają urzędnicy.

Utrudnienia przy Multimedialnym Parku Fontann

Elementem przygotowań do święta jest także budowa trybun i stanowiska dla mediów w rejonie Multimedialnego Parku Fontann na Podzamczu. Ruszyła ona jeszcze przed rozpoczęciem próby generalnej. Już w poniedziałek zamknięty został prawy pas Wybrzeża Gdańskiego w kierunku Wilanowa. Wygrodzenie pojawiło się na odcinku między ulicami Sanguszki i Boleść. Kierowcy ponownie przejadą tędy 20 sierpnia.

Utrudnienia w tej okolicy czekają także pieszych i rowerzystów. Zamknięte są chodnik i droga dla rowerów po stronie Multimedialnego Parku Fontann oraz przystanek autobusowy Sanguszki 01.

W sobotę zamkną wybrane ulice

Zmiany w organizacji ruchu na czas próby będą obowiązywały od godziny 16.00 w sobotę do godziny 11.00 w niedzielę. W tym czasie zostaną zamknięte następujące ulice:

-         Pułkowa od ulicy Heroldów mostu Skłodowskiej-Curie,

-         Wisłostrada (obie jezdnie) od mostu Skłodowskiej-Curie do mostu Łazienkowskiego (zakaz zatrzymywania się),

-         jezdnia Wisłostrady w kierunku Wilanowa od mostu Łazienkowskiego do ulicy Gagarina,

-         Gwiaździsta od ulicy Tczewskiej do Wisłostrady,

-         Krasińskiego od ulicy Czarnieckiego do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się),

-         Krajewskiego od ulicy Dymińskiej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się),

-         Zakroczymska i Jeziorańskiego od Szymanowskiej do Muzeum Katyńskiego (zakaz zatrzymywania się),

-         Wenedów od ulicy Zakroczymskiej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się),

-         Sanguszki od ulicy Zakroczymskiej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się),

-         Mostowa i Boleść od ulicy Freta do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się),

-         Grodzka i Nowy Zjazd od alei „Solidarności” do Wisłostrady (zamknięty będzie także parking pod mostem Śląsko-Dąbrowskim),

-         Bednarska od ulicy Dobrej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się),

-         Karowa od ulicy Browarnej do Wisłostrady (zakaz zatrzymywania się),

-         Lipowa od ulicy Browarnej do ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie (zakaz zatrzymywania się),

-         Dobra od ulicy Karowej do Lipowej (zakaz zatrzymywania się),

-         Wiślana i Gęsta od ulicy Browarnej do Dobrej (zakaz zatrzymywania się),

-         Wybrzeże Kościuszkowskie pomiędzy tunelem Wisłostrady a ulicą Jaracza (zakaz zatrzymywania się),

-         Zajęcza od mostu Świętokrzyskiego do ulicy Dobrej (zakaz zatrzymywania się),

-         Tamka od ulicy Dobrej do mostu Świętokrzyskiego (zakaz zatrzymywania się),

-         Ludna od ulicy Solec do Wisłostrady,

-         Wilanowska od ulicy Czerniakowskiej do Wisłostrady,

-         Górnośląska od ulicy Czerniakowskiej do Wisłostrady,

-         Łazienkowska, Szwoleżerów, 29 Listopada, Suligowskiego, Nowosielecka i Hołówki przed Wisłostradą.

Utrudnienia podczas próby defilady na Wisłostradzie
Utrudnienia podczas próby defilady na Wisłostradzie
Źródło: Urząd m.st. Warszawy

Dla kierowców wytyczono objazdy. Poprowadzą one ulicami: Modlińską i Jagiellońską, a dalej Wybrzeżem Helskim, Wybrzeżem Szczecińskim i Wałem Miedzeszyńskim. Kierowcy jadący Wisłostradą od strony Łomianek będą z kolei kierowani do Marymonckiej, skąd dalej pojadą ulicami: Słowackiego, Mickiewicza, Andersa i Marszałkowską.

We wskazanych wcześniej godzinach rowerzyści nie będą mogli korzystać z dróg rowerowych wzdłuż Wisłostrady - od ulicy Krasińskiego do mostu Śląsko-Dąbrowskiego. "Przy ulicach Krasińskiego, Wenedów, Ludnej i Łazienkowskiej nie będzie można przejść na drugą stronę ulicy i przejechać rowerem przez Wisłostradę" - ostrzegają urzędnicy.

Piesi nie skorzystają w tym czasie z przejścia podziemnego na wysokości ulicy Sanguszki. Zostanie ono zamknięte.

Utrudnienia na mostach

W sobotę na dwie godziny wstrzymany zostanie ruch na mostach Gdańskim, Śląsko-Dąbrowskim oraz pieszo-rowerowym. Między 11.30 a 13.30 planowane są próby przelotu samolotów.

"Jeśli niebo będzie zachmurzone, próba odbędzie się w niedzielę" - zapowiada ratusz.

Natomiast w niedzielę rano piesi i rowerzyści nie będą mogli korzystać z mostu Gdańskiego. W tym czasie autobusy nie będą zatrzymywały się na przeprawie. Zawieszone będą funkcjonujące tam przystanki.

Autobusy i tramwaje na objazdach

Urzędnicy informują, że podczas gdy ruch na mostach będzie wstrzymany, trasy zmienią autobusy linii: 100, 160, 190 409, 500 i Z-5. "Autobusy 160 i 190 po stronie praskiej będą dojeżdżały do skrzyżowania alei 'Solidarności' i Targowej, a po stronie śródmiejskiej do placu Bankowego. Autobusy linii 409, 500 i Z-5 na Pradze dojadą do ronda Starzyńskiego, a w Śródmieściu do Dworca Gdańskiego" - podają w komunikacie.

Jeśli zapadnie decyzja o zamknięciu torowiska na moście Śląsko-Dąbrowskim, tramwaje linii 4 na lewym brzegu Wisły będą jeździły z Wyścigów na Wolę (z Mokotowa do Rogalińska 03, a na Mokotów z Zajezdnia Wola 03), a na Pradze pojadą do Dworca Wschodniego/Kijowskiej. Natomias linie 13, 26 i T na Pradze pojadą do pętli Ratuszowa-Zoo, a na drugim brzegu Wisły będą kursowały do stacji Metra Marymont. Tutaj dotrą także linie 20 i 23, które po stronie praskiej będą jeździły do Dworca Wschodniego/Kijowskiej.

Pasażerowie muszą liczyć się z tym, że w sobotę po zamknięciu Wisłostrady i ulic poprzecznych, zmienią się trasy autobusów linii: 100, 106, 107, 108, 114, 118, 127, 131, 141, 159, 162, 166, 167, 171, 185, 187, 517, N14, N16, N33, N64 i N83.

Ponad cztery tysiące żołnierzy

W uroczystościach 15 sierpnia zaplanowano udział ponad czterech tysięcy żołnierzy, w tym 88 pocztów sztandarowych, a także 50 statków powietrznych, 300 jednostek sprzętu wojskowego i 20 okrętów. Będą także reprezentanci sojuszników z USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Rumunii, Eurokorpusu i Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód.

Widzowie będą mogli podziwiać m.in. czołgi Abrams, Borsuki, śmigłowce, samoloty F-16, a na Bałtyku: korwety, fregaty, niszczyciele min oraz jednostki hydrograficzne i ratownicze.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kk

Źródło: tvnwarszawa.

Źródło zdjęcia głównego: Ministerstwo Obrony Narodowej

Udostępnij:
TAGI:
Remonty i utrudnienia w Warszawie
Czytaj także:
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
Miało powstać na setną rocznicę "Cudu nad Wisłą". Jest data otwarcia muzeum
Okolice
Na przejściu dla pieszych przy parku Traugutta powstanie sygnalizacja
Dwa niebezpieczne przejścia zyskają sygnalizację
Śródmieście
Zatrzymanie podejrzanych o usiłowanie wymuszenia rozbójniczego
Policja: grozili mężczyźnie pozbawieniem życia i żądali 300 tysięcy euro
Okolice
44-latek dostał mandat za jazdę hulajnogą elektryczną
Dwa razy za szybko w miejscu, gdzie nie powinno go być
Okolice
Problem ze szczurami przy bloku na Woli
"Myślała, że dokarmia koty"
Klaudia Kamieniarz
Finisz prac na placu Zawiszy
Ostatnie płyty trafiły na swoje miejsce. Kończą się prace, wrócą tramwaje
Komunikacja
Poparzenie przy próbie rozpalenia ogniska
"Rozpalali ognisko". Helikoptery zabrały do szpitala dwie poparzone osoby
Okolice
Jazdę na hulajnodze zakończył mandatem (zdjęcie ilustracyjne)
Zapłaci 2,5 tysiąca złotych za przejażdżkę hulajnogą
Okolice
Wybuch w KGP
Wybuch granatnika. Jest data rozpoczęcia procesu byłego komendanta głównego
Mokotów
Nielegalna bimbrownia zlikwidowana
Miał 1300 litrów zacieru, 150 litrów bimbru i setki pustych butelek
Okolice
Prace drogowe (ilustracyjne)
Weekendowe prace na kilku ważnych ulicach
Ulice
W wypadku ranny został policjant, trafił do szpitala
"Potrąciła wyprzedzającego ją policjanta na motocyklu". Trafił do szpitala
Okolice
Powodem zatrzymania 53-latka była nieczytelna tablica rejestracyjna
Zatrzymali go z powodu tablicy, osiem miesięcy spędzi w więzieniu
Okolice
Lekarz o przyczynach wypadków na hulajnogach (zdj. ilustracyjne)
Jechał hulajnogą, po wypadku trafił do szpitala. Szukają świadków
Okolice
shutterstock_2371508757
Warszawska giełda z nowym rekordem po 17 latach
Tragiczny wypadek na Trasie Łazienkowskiej
"Zapytałam, co z moimi dziećmi i mężem. Nie odpowiedzieli"
Śródmieście
Na hulajnogach najczęściej wypadki mają nastolatkowie (zdj. ilustracyjne)
Miesiąc wakacji i ponad 700 wypadków na hulajnogach. 422 z udziałem dzieci
Okolice
MSN, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, centrum Warszawy
Muzeum Sztuki Nowoczesnej z szansą na prestiżową nagrodę
Śródmieście
Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej
Ułożyli 70 płyt. Marszałkowską karetki będą mogły jeździć po torowisku
Śródmieście
Kierowca przekroczył prędkość i był pijany
Jechał za szybko. Stracił prawo jazdy i samochód
Okolice
Pożar na budowie basenu w Otwocku
Płonął dach na budowie basenu
Okolice
Pijany kierowca przyjechał autem na zakupy (zdj. ilustracyjne)
Usiadł na tylnym fotelu w aucie i twierdził, że nie jest kierowcą
Okolice
Salon zajmuje się sprzedażą naturalnych włosów
Ukradł 50 kilogramów włosów, są warte 800 tysięcy złotych
Klaudia Kamieniarz
W weekend remont Pułkowej (zdj. ilustracyjne)
Weekend z utrudnieniami na Pułkowej
Bielany
Policjanci znaleźli części kradzionych w Holandii aut
Demontował auta skradzione w Holandii
Okolice
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego na Wisłostradzie
Próba generalna przed wielką defiladą. Zamykane będą mosty i ulice
Śródmieście
Jeden z zatrzymanych w czasie akcji
60 tomów akt, 26 oskarżonych
Okolice
Znalazcy grożą teraz trzy lata więzienia
Podrzucił właścicielce znaleziony portfel, ale coś zostawił dla siebie
Okolice
Zwolennicy prezydenta Karola Nawrockiego na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie PAP/Piotr Nowak
Prezydent wyszedł do swoich zwolenników. "Emocje tu buzowały"
Śródmieście
Do zdarzenia doszło w Ciechanowie przy ul. Śląskiej
Dwa zarzuty i areszt po postrzeleniu mężczyzny. W tle konflikt dwóch rodzin
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki