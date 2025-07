Powstanie Warszawskie w kronikach muzeum Źródło: R.Banach - BIP AK/ Muzeum Powstania Warszawskiego

- Powstanie warszawskie "Żywiciela" na Żoliborzu rozpoczęło się przedwcześnie potyczką, która przerodziła się w wielką bitwę – wspomniał w niedzielę były żołnierz AK Jakub Tomasz Nowakowski, ps. "Tomek", który walczył podczas powstania warszawskiego na Żoliborzu, w zgrupowaniu "Żniwiarz".

- "Żywiciel" był jednym z najważniejszych zgrupowań, a jego działalność stanowi przykład konsekwencji i gotowości do poświęceń w służbie wyższym wartościom. Dla Warszawy pamięć o powstaniu jest częścią tożsamości. Nie celebrujemy wojny, ale szacunek dla odwagi cywilnej, solidarności i ducha wspólnoty – powiedział wiceprezydent Warszawy Jacek Wiśnicki, odczytując list prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego.

- Pamiętamy o tych, którzy nie tylko chwycili za broń, ale też wspierali powstańców, o lekarzach, kurierach, harcerzach, kobietach i dzieciach, których codzienna odwaga była ważną częścią tego dramatycznego świadectwa – dodał Wiśnicki.

81. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystości na Żoliborzu Powstańcy i ich bliscy podczas uroczystości pod pomnikiem Żywiciela Źródło: UM Warszawa Pomnik głaz Żołnierzom Żywiciela Źródło: UM Warszawa Po prawej powstaniec warszawski mjr Jakub Nowakowski ps. "Tomek" Źródło: UM Warszawa Jacek Wiśnicki, wiceprezydent Warszawy Źródło: UM Warszawa

"Rozkaz do walki może nadejść w każdej chwili"

Według Konrada Tarnopolskiego, prezesa Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej Żywiciel i Miłośników ich Tradycji, niedzielne spotkanie to nie tylko wspomnienie, ale i zobowiązanie, że pamięć o tamtych dniach nie zaginie, że wciąż będziemy z dumą i odpowiedzialnością odczytywać sens takich słów, jak "służba", "ofiara", "honor", "odwaga" i "braterstwo".

Tarnopolski przypomniał, że to właśnie 27 lipca 1944 roku zebrała się kadra dowódcza Armii Krajowej z całej Warszawy, a żołnierze usłyszeli, że "rozkaz do walki może nadejść w każdej chwili". Jak wskazał, tego samego dnia około godz. 17 z niemieckich megafonów w Warszawie popłynął "głos grozy" - nakaz przymusowej pracy dla 100 tys. mężczyzn dla Wehrmachtu. - To przelało czary goryczy – mówił prezes stowarzyszenia.

Prof. Mieczysław Puławski odczytał "Żoliborskie Credo" przygotowane przez weteranów "Żywiciela". Uczestnicy walk podkreślili zarówno tragizm tamtej sytuacji, jak i determinację ludzi, którzy po latach trudnych do wyobrażenia przez współczesnych, przepełnionych okrucieństwem okupacji, ze wszystkich sił chcieli wziąć odwet za codzienne upodlanie i prześladowanie. Ich zdaniem najlepiej oddają je słowa Jana Stanisława Jankowskiego, wicepremiera i delegata rządu na kraj: "Chcieliśmy być wolni i wolność sobie zawdzięczać".

Pod pomnikiem Żołnierzy "Żywiciela" przedstawiciele najwyższych urzędów państwowych oraz władz samorządowych, a także organizacji kombatanckich, złożyli wieńce. Oddano salwę honorową.

Powstańcy udzielają pomocy rannemu żołnierzowi Źródło: NAC

Jedne z najważniejszych miejsc pamięci

Pomnik "Żywiciela" jest jednym z najważniejszych żoliborskich miejsc pamięci o Powstaniu Warszawskim. Tradycyjnie, jeszcze przed rocznicą wybuchu walk, zbierają się przy nim powstańcy walczący w tej części miasta oraz żołnierze partyzanckich oddziałów Armii Krajowej, które niosły pomoc walczącej dzielnicy od strony Bielan i Puszczy Kampinoskiej. Autorem pomnika jest b. powstaniec Andrzej Misiorowski "Miś".

1 sierpnia 1944 roku ok. godz. 13.30 na ul. Krasińskiego żołnierze AK, którzy przenosili broń na miejsce koncentracji jednego z oddziałów, natknęli się na patrol niemiecki. Rozpoczęła się długa wymiana ognia. Niemcy ściągnęli posiłki ze Śródmieścia, a do walki przyłączyły się kolejne powstańcze oddziały. Przez cały okres powstania Żoliborz - odcięty od Śródmieścia przez siły niemieckie na linii Dworca Gdańskiego - stanowił powstańcze państwo "Rzeczpospolitą Żoliborską" ze sprawnie zorganizowaną administracją wojskową i cywilną. Oprócz sześciu zgrupowań – "Żaglowiec", "Żbik", "Żmija", "Żniwiarz", "Żubr" i "Żyrafa" - na Żoliborzu działała także służba sanitarna, a harcerze kanałami przenosili meldunki. Do walki o Żoliborz w połowie września dołączyły oddziały 2 Dywizji Wojska Polskiego, które przeprawiły się z praskiego brzegu Wisły. Z powodu braku wsparcia wojsk sowieckich ich misja zakończyła się klęską.

Wspomnienia uczestników Powstania Warszawskiego

Żołnierze walczący na Żoliborzu podkreślają rolę swojego dowódcy "Żywiciela" – płk. Mieczysława Niedzielskiego, który mimo odniesionych ran do końca dowodził obroną dzielnicy. Po wojnie płk Mieczysław Niedzielski "Żywiciel" trafił do USA, gdzie pracował jako robotnik. Zmarł 18 maja 1980 roku w Chicago w wieku 83 lat. Jego prochy sprowadzono do Polski we wrześniu 1992 roku i złożono na Powązkach Wojskowych w kwaterze powstańczej, gdzie spoczywają jego podkomendni.

Powstanie Warszawskie zakończyło się na Żoliborzu dopiero 30 września. "Żywiciel" mimo dramatycznej sytuacji militarnej nie chciał poddawać dzielnicy, podporządkował się jednak rozkazom dowódcy powstania gen. Tadeusza Komorowskiego "Bora". Do niewoli poszło ok. 1500 żoliborskich żołnierzy AK.