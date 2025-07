Polska policja walczy z mefedronem. Nalot na fabrykę Źródło: Dariusz Łapiński/Fakty TVN

Policjanci z zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości narkotykowej w wyniku pracy operacyjnej uzyskali informację, że w jednym z mieszkań na terenie dzielnicy mogą znajdować się narkotyki.

- Kryminalni zorganizowali działania i przystąpili do czynności. Podczas przeszukania mieszkania 33-latka policjanci znaleźli w torebkach foliowych zbryloną i sypką substancję, i zabezpieczyli gotówkę w kwocie dwóch tysięcy złotych. Wszystkie zabezpieczone substancje zostały przekazane do dalszych badań, mężczyzna został zatrzymany - przekazała rzeczniczka wolskiej policji nadkomisarz Marta Sulowska. I dodała: - W wyniku badań laboratoryjnych okazało się, że substancje to mefedron i kokaina o wadze dwóch kilogramów.

Grozi mu do 10 lat więzienia

Po zgromadzeniu materiału dowodowego w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie podejrzany usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowej.

Narkotyki znalezione w mieszkaniu mężczyzny Źródło: KRP Warszawa IV

Na wniosek prokuratora, decyzją sądu podejrzany został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Za to przestępstwo grozi kara do 10 lat więzienia.

Czynności w sprawie postępowania prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie.

