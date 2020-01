Komisja bada zwrot boiska. Chce przesłuchać byłą prezydent stolicy

Komisja weryfikacyjna badała we wtorek sprawę zwrotu w 2012 roku boiska szkolnego przy renomowanym liceum imienia Mikołaja Kopernika na Woli przy Bema 76. Decyzja zwrotowa została wydana na rzecz spółki, która planowała wybudowanie na tym terenie budynków mieszkalno-usługowych. Została podpisana przez byłego wicedyrektora stołecznego Biura Gospodarki Nieruchomościami Jakuba Rudnickiego (mimo prokuratorskich zarzutów zgadza się na publikację nazwiska). W decyzji została ustanowiona służebność drogi do terenu, na którym znajdowało się boisko szkolne.

"Podczas imprezy towarzyskiej"

Zeznał, że z Jakubem Rudnickim miał znikome kontakty sprowadzające się do paru spotkań towarzyskich pracowników BGN po pracy w większym gronie. Jerzy P. był pytany, czy w sprawie nieruchomości przy Bema przychodził do niego ktoś spoza grona urzędników BGN.

- Tak, był to Artur W., znany ostatnio z mediów. I Artur W. podczas imprezy towarzyskiej, bodajże to była też szersza impreza jeżeli chodzi o wydział spraw dekretowych, w bardzo złym stanie nietrzeźwości, (...) zapytał się, czy mam taką sprawę (dotyczącą działki przy Bema - PAP). Zapytał się na jakim jest etapie. Powiedziałem, że jeżeli dobrze pamiętam sprawa jest bardzo rozwojowa, jest już praktycznie na etapie zakończenia. Zapytał się, czy można ją przyśpieszyć, powiedziałem, że nie ma takiego powodu, żeby przyśpieszyć - zeznał świadek.

Strata działek

Drugi świadek - dyrektor Liceum imienia Mikołaja Kopernika Justyna Matejczyk zeznała, że jej szkoła w wyniku działań reprywatyzacyjnych straciła trzy działki, które stanowiły teren boiska. A był to - jak mówiła - jedyny teren na wolnym powietrzu, na którym uczniowie mogli uprawiać sport. Matejczyk dodała, że obecnie zajęcia z wychowanie fizycznego odbywają się na terenie pobliskiego ogrodu jordanowskiego, a droga dojazdowa do przejętej działki ma przebiegać bezpośrednio przy tym ogrodzie. Dodała, że teren boiska jest obecnie ogrodzony blachą.

Matejczyk mówiła, że skierowała w 2011 roku pismo do zastępcy burmistrza Woli prosząc, aby miasto podjęło działania, by zapobiec pozbawieniu szkoły jedynego terenu do uprawniania sportu, ale nigdy nie dostała odpowiedzi. Zaznaczyła, że burmistrz Woli od 2014 r. Krzysztof Strzałkowski ma inne podejście do sprawy i urząd dzielnicy znalazł podstawy do odzyskania terenu boiska.