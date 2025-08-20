Logo TVN Warszawa
Wola

Drapieżny ptak uderzył w budynek. Uszkodził skrzydło

Drapieżny ptak potrzebował pomocy
25.04.2023 | "ZOOstaw, NIE porywaj!". Warszawskie zoo wystosowało ważny apel
Źródło: Maciej Mazur | Fakty TVN
Ranny ptak drapieżny zabłądził na warszawskiej Woli, skąd nie mógł odlecieć przez kontuzję. Drapieżnik prawdopodobnie uderzył w ścianę budynku. Pomogli mu wezwani na miejsce strażnicy miejscy.

Do ekopatrolu wpłynęło pilne wezwanie dotyczące rannego ptaka. Zgłaszający twierdził, że nie jest to ani popularny gołąb, ani wrona. Ptak był większy, miał zakrzywiony dziób, ostre szpony i nie mógł odlecieć. Strażniczka i strażnik którzy przybyli na ulicę Towarową, na pobliskim terenie zlokalizowali średniej wielkości krogulca.

Występuje na terenie całego kraju

"Na Woli zatrzymały go nie uroki miejsca, ale kontuzja skrzydła i nogi. Ptak doznał jej prawdopodobnie uderzając w budynek. Funkcjonariusze Ekopatrolu ostrożnie i bezpiecznie odłowili rannego drapieżnika i umieścili go w transporterze. Zgodnie z procedurami, został przetransportowany do Ptasiego Azylu na terenie warszawskiego ZOO. Tam fachową opieką otoczyli go specjaliści. Miejmy nadzieję, że szybko powróci do zdrowia" - napisali w komunikacie strażnicy miejscy.

Krogulec zwyczajny to gatunek średniej wielkości ptaka drapieżnego z rodziny jastrzębiowatych. Jest najliczniejszym przedstawicielem rzędu szponiastych w Eurazji. Zamieszkuje Europę zachodnią, północną, środkową i wschodnią Azję oraz północno-zachodnią Afrykę. W Polsce jest drugim (po myszołowie) pod względem liczebności dziennym ptakiem drapieżnym. Występuje na terenie całego kraju, ale najliczniej w rozległych kompleksach leśnych we wschodniej części Polski.

Autorka/Autor: katke

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż miejska

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki