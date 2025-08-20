Drapieżny ptak uderzył w budynek. Uszkodził skrzydło

Do ekopatrolu wpłynęło pilne wezwanie dotyczące rannego ptaka. Zgłaszający twierdził, że nie jest to ani popularny gołąb, ani wrona. Ptak był większy, miał zakrzywiony dziób, ostre szpony i nie mógł odlecieć. Strażniczka i strażnik którzy przybyli na ulicę Towarową, na pobliskim terenie zlokalizowali średniej wielkości krogulca.
Występuje na terenie całego kraju
"Na Woli zatrzymały go nie uroki miejsca, ale kontuzja skrzydła i nogi. Ptak doznał jej prawdopodobnie uderzając w budynek. Funkcjonariusze Ekopatrolu ostrożnie i bezpiecznie odłowili rannego drapieżnika i umieścili go w transporterze. Zgodnie z procedurami, został przetransportowany do Ptasiego Azylu na terenie warszawskiego ZOO. Tam fachową opieką otoczyli go specjaliści. Miejmy nadzieję, że szybko powróci do zdrowia" - napisali w komunikacie strażnicy miejscy.
Krogulec zwyczajny to gatunek średniej wielkości ptaka drapieżnego z rodziny jastrzębiowatych. Jest najliczniejszym przedstawicielem rzędu szponiastych w Eurazji. Zamieszkuje Europę zachodnią, północną, środkową i wschodnią Azję oraz północno-zachodnią Afrykę. W Polsce jest drugim (po myszołowie) pod względem liczebności dziennym ptakiem drapieżnym. Występuje na terenie całego kraju, ale najliczniej w rozległych kompleksach leśnych we wschodniej części Polski.
Autorka/Autor: katke
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Straż miejska