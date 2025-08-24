Minister infrastruktury Dariusz Klimczak o zaostrzeniu kar dla drogowych recydywistów Źródło: TVN24

Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem. "Przed godz. 19.40 na Al. Krakowskiej na wys. wiaduktu marki Skoda uderzył w tył autobusu miejskiego. Policja wyjaśnia kto prowadził, bo byli w nim 28-letni mężczyzna z 3 ‰ we krwi i dziewczyna bez uprawnień do prowadzenia" - podał "Meditrans" na portalu X.

Jak dodano we wpisie, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a ruch w kierunku Raszyna był ograniczony do jednego pasa.

Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji poinformował, że funkcjonariusze wstępnie ustalili, że to mężczyzna kierował skodą. - Miał około trzech promili alkoholu w organizmie. Kierowca był w dyspozycji policjantów, a w zdarzeniu nikt nie ucierpiał - potwierdził w niedzielę rano policjant.

Kolizja w alei Krakowskiej Źródło: WSPRiTS "Meditrans" SPZOZ w Warszawie