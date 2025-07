Auto blokowało przejazd, do pacjenta musieli dotrzeć pieszo

29.07.2019 | Blokują przejazd, grozi im mandat. "Na końcu drogi karetki, jest ktoś kto potrzebuje pomocy" Źródło: Marzanna Zielińska | Fakty TVN

Pogotowie ratunkowe jechało na Włochy do pacjenta z dusznościami. Niestety, ambulans nie mógł przejechać, bo samochód, stojący przy ulicy zablokował przejazd.

Ratownicy drogę do pacjenta musieli więc pokonać pieszo. "Po zakończeniu medycznych czynności ratunkowych z pacjentem bezmyślnemu kierowcy zostawili list. Mamy nadzieję, że wywoła on jakieś refleksje" - podkreślił we wpisie na platformie X WSPRiTS "Meditrans" SPZOZ w Warszawie.

Medycy zostawili list kierowcy Źródło: WSPRiTS "Meditrans" SPZOZ w Warszawie/X

Medycy do wpisu dołączyli zdjęcie, pozostawionego kierowcy listu. "Przez swój brak myślenia/egoizm, zablokowali Państwo dojazd służb ratunkowych do dalszej części tej ulicy, która - jak przypominam - jest ulicą ślepą, bez możliwości wjazdu z drugiej strony" - napisali medycy.

Jak podkreślili, pomiędzy autem, które zablokowało przejazd, a sąsiednimi autami, nie zmieścił się ambulans Państwowego Ratownictwa Medycznego. Zwrócili uwagę, że w tej sytuacji tym bardziej nie zmieściłby się wóz strażacki.

"W razie sytuacji alarmowej, pożaru, Państwa postępowanie znacznie wydłużyłoby dojazdu do osób w potrzebie - a często decydujące są tutaj minuty" - zaznaczyli na kartce pozostawionej kierowcy.

Art. 90 § 1. Kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, podlega karze grzywny do 500 złotych lub karze nagany. § 2. Jeżeli wykroczenia, o którym mowa w § 1, dopuszcza się prowadzący pojazd mechaniczny, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 złotych. Kodeks wykroczeń