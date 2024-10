Drops wskazał paczkę z Nowego Jorku do Budapesztu. Miały być w niej buty

Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę, 20 października. Drops - pies służbowy Straży Granicznej ze swoim przewodnikiem kontrolowali na terminalu Cargo przesyłki pocztowe przylatujące do Polski z różnych stron świata.

- Tym razem nasz czworonożny funkcjonariusz wskazał jeden z worków z przesyłkami, a w nim paczkę nadaną z Nowego Jorku, która docelowo miała trafić do Budapesztu. Było to kartonowe pudełko, w którym według załączonej do niego deklaracji zawartości miały znajdować się buty - informuje Dagmara Bielec, oficer prasowa Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. - Po sprawdzeniu okazało się, że w pudełku zamiast butów znajdowały się dwie torby do pakowania próżniowego z suszem roślinnym koloru zielonego o wadze około kilograma – dodaje.