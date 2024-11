Zderzenie na nowej trasie tramwajowej

W alei Rzeczypospolitej, na nowej trasie tramwajowej do Wilanowa zderzył się samochód osobowy oraz tramwaj. Do zdarzenia doszło po godzinie 10. Samochód ma mocno uszkodzony przód, na jezdni i torowisku leżą części karoserii.

- To kolizja. Brał w niej udział tramwaj linii 16. Kierowca samochodu osobowego został opatrzony na miejscu zdarzenia. Trwa oczekiwanie na przyjazd policji i pogotowia sygnalizacji świetlnej. Do kolizji doszło przy wyjeździe z osiedla - poinformował Witold Urbanowicz, rzecznik prasowy tramwajów warszawskich. Jak powiedział rzecznik, to nie jest pierwsza kolizja na nowej trasie.

Przejazd przez torowisko

Na miejscu czynności prowadzi też policja. Funkcjonariusze zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali o godzinie 10.27. - Doszło do zderzenia pomiędzy toyotą a tramwajem linii 16. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. Kierujący byli trzeźwi, posiadali uprawnienia do kierowania - podał Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.

Utrudnienia

Nowa trasa tramwajowa

Trasa tramwajowa do Wilanowa została otworzona we wtorek, 29 października . Trasę obsługują dwie nowe linie: 14 i 16.

Wzdłuż torowiska zostało jeszcze wiele do zrobienia, co oznacza utrudnienia przede wszystkim dla pieszych i kierowców. Na razie na skrzyżowaniach nie został wprowadzony priorytet dla tramwajów, dlatego póki co przejazd ze Śródmieścia do Wilanowa potrwa dłużej niż deklarowane pierwotnie pół godziny. Urzędnicy zapowiedzieli, że zgodnie z obowiązującym harmonogramem, prace przy układzie drogowym mają zakończyć się na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2025 roku. Do tego momentu tramwaje będą jeździć przez plac budowy.