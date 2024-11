Wiózł dzieci do szkoły, miał dwa promile

Na ulicy Wiertniczej policja zatrzymała 54-letniego kierowcę. Mężczyzna wiózł dzieci do szkoły. Okazało się, że jest pijany.

Jak przekazali, przewoził on grupę dzieci w wieku od 7 do 14 lat. "Badanie stanu trzeźwości kierowcy wykazało blisko dwa promile alkoholu w organizmie. Dzieci jechały na zajęcia do szkoły" - poinformowała Komenda Stołeczna Policji na platformie X.