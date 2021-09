Wilanowscy radni alarmują: cenne tereny może przeciąć gazociąg

Dodał, że według nowego planu, gazociąg będzie przebiegał przez tereny cenne przyrodniczo, takie jak rezerwat Morysin, rzeka Wilanówka czy jezioro Powsińskie, nad i pod ziemią. - Oprócz zmiany położenia, zostały też zmienione parametry gazociągu: powiększył się objętościowo do większej średnicy, co wiąże się z postawieniem pasa rezerwy około 12 metrów. To także jest mocno kontrowersyjne, bo przecina szereg pól i szereg domostw, nie można na nim nic budować - zauważył Czarnecki.

"Głos samorządu musi być wzięty pod uwagę"

"Działania inwestora są pozorowane"

Włodarska-Sęk zwróciła też uwagę, że na jednym z posiedzeń inwestor powołał się na to, że obejmuje go specustawa gazowa. - I to tak naprawdę zamyka wszystko, bo jeżeli on opiera się na specustawie gazowej, to poprowadzi ten gazociąg tam gdzie chce, nie słuchając nas, radnych, mieszkańców, zarządców terenów pałacu i SGGW czy środowisk ekologicznych. Dowiedzieliśmy się także, że do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wpłynął wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, a więc my rozmawiamy, stoimy w miejscu, a inwestor i tak idzie do przodu - podsumowała radna.