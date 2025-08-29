Logo TVN Warszawa
Wilanów

Prace w Wilanowie i we Włochach. Utrudnienia

Zmiany w organizacji ruchu w alei Rzeczypospolitej
Trasa tramwajowa do Wilanowa (archiwum)
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Wykonawca trasy tramwajowej do Wilanowa zajmie się w weekend ostatnim asfaltowaniem jezdni. Prace będą prowadzone w alei Rzeczypospolitej. W przyszłym tygodniu drogowcy zwężą fragment Przyczółkowej. Zmieni się też organizacja ruchu na Szyszkowej, gdzie trwa remont nawierzchni.

Asfaltowanie jezdni alei Rzeczypospolitej rozpoczęło się w nocy z czwartku na piątek. Wykonawca robót zamknął zachodnią jezdnię na odcinku Oś Królewska - Branickiego. Nitka w kierunku centrum jest przejezdna. Utrudnienia można ominąć ulicami Oś Królewska i Sarmacką lub aleją Wilanowską i Przyczółkową.

Ratusz zapowiada, że normalny ruch powróci w aleję Rzeczypospolitej o poranku w poniedziałek, 1 września.

Pasażerowie muszą liczyć się z tym, że do czasu zakończenia robót drogowych autobusy linii 217 w kierunku Natolina Północnego i nocnej N81 do Sarmackiej pojadą aleją Wilanowską, Przyczółkową i Branickiego.

Utrudnienia w alei Rzeczyposplitej
Utrudnienia w alei Rzeczyposplitej
Źródło: Infoulice Warszawa

Zwężenie na Przyczółkowej

W Wilanowie trwają także prace przy przebudowie skrzyżowania Przyczółkowej i Pałacowej. Urzędnicy wyliczają, że wykonawca przygotował już zatoki przystankowe, chodniki i maszty sygnalizacji świetlnej. W nadchodzącym tygodniu zajmie się układaniem kolejnych warstw nawierzchni na pasach do lewoskrętu.

Zmiany w organizacji ruchu na Przyczółkowej zostaną wdrożone w poniedziałek, 1 września, około godziny 7. Przed skrzyżowaniem z Pałacową na obu jezdniach nie będą dostępne lewe pasy ruchu. Roboty potrwają przez tydzień do poniedziałku, 8 września.

Prace na ulicy Kąty Grodziskie
Koniec wakacji i remontów na drogach. Te ulice będą przejezdne
Białołęka
Przed ciechanowskim ratuszem będzie więcej zieleni
Usuwają beton sprzed ratusza. Będzie więcej zieleni
Okolice
Drogowcy remontują plac Bankowy
Kolejny etap metamorfozy placu Bankowego. Drogowcy zwężą jezdnię
Śródmieście

Remont Szyszkowej

We Włochach drogowcy remontują nawierzchnię na Szyszkowej. Dotychczas ułożyli nowy asfalt na odcinku od Rebusowej do Działkowej i na skrzyżowaniu alei Krakowskiej z Szyszkową. Docelowo pojawi się on na całej długości jezdni.

Kolejny etap prac będzie wymagał zamknięcia ulicy na odcinku od Gidzińskiego do ronda przed aleją Krakowską. Zmiany wejdą w życie w niedzielę, 31 sierpnia około godziny 22.

Objazd zamkniętego odcinka Szyszkowej
Objazd zamkniętego odcinka Szyszkowej
Źródło: Infoulice Warszawa

Urzędnicy ostrzegają, że z alei Krakowskiej będzie można dojechać tylko do sklepu budowlanego, a ulica Działkowa straci połącznie z Szyszkową. Zamknięty odcinek ulicy można ominąć objazdami: w kierunku alei Krakowskiej ulicami Gidzińskiego i Mineralną, a w przeciwną stronę Mineralną i Kolumba. Takimi trasami będą także kursowały autobusy linii 220. Wymiana nawierzchni zakończy się w środę, 3 września nad ranem.

pc

Ulica Jana Olbrachta zyska nowy asfalt (zdjęcie ilustracyjne)
Kładą nowy asfalt na trzech ulicach. Utrudnienia
Białołęka
Remont przejdzie fragment ulicy Modlińskiej
Zaoszczędzili na remontach, nadwyżkę chcą wydać na kolejne
Ulice
Stan stacji Ursus Północny
Jest termin remontu stacji jak z horroru. Zmieni się rozkład jazdy
Ursus

Autorka/Autor: kk/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: infoulice.um.warszawa.pl

Remonty i utrudnienia w Warszawie
"Wychowałam się nad rzeką i nigdy nie było takiej katastrofy"

