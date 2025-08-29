Prace w Wilanowie i we Włochach. Utrudnienia

Trasa tramwajowa do Wilanowa (archiwum) Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Asfaltowanie jezdni alei Rzeczypospolitej rozpoczęło się w nocy z czwartku na piątek. Wykonawca robót zamknął zachodnią jezdnię na odcinku Oś Królewska - Branickiego. Nitka w kierunku centrum jest przejezdna. Utrudnienia można ominąć ulicami Oś Królewska i Sarmacką lub aleją Wilanowską i Przyczółkową.

Ratusz zapowiada, że normalny ruch powróci w aleję Rzeczypospolitej o poranku w poniedziałek, 1 września.

Pasażerowie muszą liczyć się z tym, że do czasu zakończenia robót drogowych autobusy linii 217 w kierunku Natolina Północnego i nocnej N81 do Sarmackiej pojadą aleją Wilanowską, Przyczółkową i Branickiego.

Utrudnienia w alei Rzeczyposplitej Źródło: Infoulice Warszawa

Zwężenie na Przyczółkowej

W Wilanowie trwają także prace przy przebudowie skrzyżowania Przyczółkowej i Pałacowej. Urzędnicy wyliczają, że wykonawca przygotował już zatoki przystankowe, chodniki i maszty sygnalizacji świetlnej. W nadchodzącym tygodniu zajmie się układaniem kolejnych warstw nawierzchni na pasach do lewoskrętu.

Zmiany w organizacji ruchu na Przyczółkowej zostaną wdrożone w poniedziałek, 1 września, około godziny 7. Przed skrzyżowaniem z Pałacową na obu jezdniach nie będą dostępne lewe pasy ruchu. Roboty potrwają przez tydzień do poniedziałku, 8 września.

Remont Szyszkowej

We Włochach drogowcy remontują nawierzchnię na Szyszkowej. Dotychczas ułożyli nowy asfalt na odcinku od Rebusowej do Działkowej i na skrzyżowaniu alei Krakowskiej z Szyszkową. Docelowo pojawi się on na całej długości jezdni.

Kolejny etap prac będzie wymagał zamknięcia ulicy na odcinku od Gidzińskiego do ronda przed aleją Krakowską. Zmiany wejdą w życie w niedzielę, 31 sierpnia około godziny 22.

Objazd zamkniętego odcinka Szyszkowej Źródło: Infoulice Warszawa

Urzędnicy ostrzegają, że z alei Krakowskiej będzie można dojechać tylko do sklepu budowlanego, a ulica Działkowa straci połącznie z Szyszkową. Zamknięty odcinek ulicy można ominąć objazdami: w kierunku alei Krakowskiej ulicami Gidzińskiego i Mineralną, a w przeciwną stronę Mineralną i Kolumba. Takimi trasami będą także kursowały autobusy linii 220. Wymiana nawierzchni zakończy się w środę, 3 września nad ranem.

OGLĄDAJ: TVN24 HD