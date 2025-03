Pobicie Wojciecha Kwaśniaka. Sąd złagodził wyrok głównemu oskarżonemu

Kwaśniak: ta historia pokazuje, na ile niesprawne jest polskie państwo Źródło: TVN24

Sąd okręgowy ogłosił wyrok w procesie odwoławczym w sprawie pobicia byłego wiceszefa Komisji Nadzoru Finansowego Wojciecha Kwaśniaka. Urzędnik nadzorujący kontrolę wołomińskiego SKOK-u w 2014 roku został napadnięty i dotkliwie pobity przed swoim domem w warszawskim Wilanowie.

W tej głośnej sprawie w lutym 2024 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w I instancji skazał na 10 lat więzienia Piotra Polaszczyka (jego obrońca wyraża zgodę na publikację nazwiska klienta - przyp. PAP) i na dwa lata współoskarżonego Jacka W. Apelacje od tamtego wyroku sądu rejonowego wniosła obrona oskarżonych.

W środę Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał wyrok sądu rejonowego w mocy, ale zdecydował o złagodzeniu kary dla Piotra Polaszczyka do ośmiu lat pozbawienia wolności. W apelacji uznano, że sąd rejonowy prawidłowo przeanalizował dowody, nie było podstaw, by kwestionować jego ocenę.

Po rozprawie Wojciech Kwaśniak skomentował decyzję sądu. Stwierdził, że przyjął ją z "mieszanymi uczuciami", bo liczył na utrzymanie wyroku sądu rejonowego w całości. - Rozstrzygnięcie powinno być sygnałem ze strony państwa, że nie będzie bezkarne planowanie i przeprowadzenie zamachu dla urzędników państwa. Zmniejszenie kary pozbawienia wolności odbieram z mieszanymi uczuciami - mówił tuż po wyjściu z sali sądowej Kwaśniak.

Prokuratura o motywie

Polaszczyk to były oficer Wojskowych Służb Informacyjnych, który zasiadał we władzach SKOK, jest też głównym podejrzanym w sprawach dotyczących afery finansowej SKOK. Prokuratura zarzuciła mu nakłanianie do pobicia wiceszefa KNF. Jackowi W. zarzucono natomiast współudział w realizacji planu ataku.

Zdaniem oskarżającej w sprawie prok. Agnieszki Leszczyńskiej motywem napadu na Kwaśniaka było spowolnienie prac kontrolnych w SKOK do momentu planowanego wykupienia przez jeden z amerykańskich banków przeterminowanych kredytów.

Proces w tej sprawie w pierwszej instancji ciągnął się przez wiele lat - ruszył przed sądem rejonowym w końcu 2015 roku. Jednak w listopadzie 2017 roku sędzia prowadząca sprawę poszła na urlop macierzyński. Postępowanie, które znajdowało się już w końcowej fazie, musiało zatem ruszyć od nowa. W konsekwencji proces rozpoczął się ponownie w kwietniu 2019 roku i zakończył w lutym 2024 roku.

Obrońcy złożyli apelację

Po nieprawomocnym wyroku skazującym obrońcy oskarżonych złożyli w sprawie apelacje, w których domagają się uniewinnienia swoich klientów. Zdaniem obrony wersja przyjęta w tej sprawie przez sąd rejonowy jest nielogiczna, gdyż metoda siłowa nie mogła zatrzymać działań kontrolnych KNF.