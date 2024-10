Po zderzeniu samochód wpadł w drzewa, "wyrwało silnik". Pięć młodych osób ciężko rannych

Do wypadku doszło w sobotę po godzinie 22 na skrzyżowaniu ulicy Juliana Ursyna Niemcewicza i Gabriela Narutowicza w Wesołej.

- W skodzie znajdowały się trzy nieprzytomne osoby. U jednej z nich miało dojść do zatrzymania funkcji życiowych - opisał reporter. Ich stan został określony jako bardzo ciężki.

Pięć osób rannych

Jak dodał, poszkodowani trafili do szpitali. Są to osoby młode, w wieku od 18 do 25 lat - doprecyzował.