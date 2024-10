Auto na drzewie, pięć młodych osób w szpitalu. Ustalenia prokuratury

Prokuratura zajmuje się sprawą wypadku w Wesołej, gdzie w sobotę późnym wieczorem samochód z pięcioma nastolatkami wypadł z drogi. Pięć osób w wieku od 13 do 21 lat zostało rannych. Najbardziej ucierpiał 16-latek.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga Norbert Woliński potwierdził, że materiały wpłynęły w poniedziałek do Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Południe. - Prokurator, po przeanalizowaniu materiałów, podejmie decyzję co do przyjęcia kwalifikacji czynu - zapowiedział prokurator Woliński.